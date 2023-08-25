https://sputnikarabic.ae/20230825/حارس-ميسي-خدم-في-دولة-عربية-فيديو-1080405541.html
حارس ميسي خدم في دولة عربية... فيديو
حارس ميسي خدم في دولة عربية... فيديو
يعمل الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على امتداد حافة الملعب، خلال مباريات نادي "إنتر ميامي"، لحماية موكله من أي احتكاك غير مرغوب فيه. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:02+0000
2023-08-25T11:02+0000
2023-08-25T11:22+0000
مجتمع
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وتغلب نادي "إنتر ميامي"، يوم الأربعاء الماضي، على "سينسيناتي" بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة القدم، وسجل ميسي هدفين، وتميز في منطقة الـ11 مترًا.وبحسب مصدر لصحيفة "ديلي ميل"، فإن "الحارس الشخصي للاعب الأرجنتيني، تم اختياره من قبل قائد منتخب إنجلترا السابق، ديفيد بيكهام، وهو أحد مالكي النادي".ويتمتع الجندي السابق في القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، ياسين تشويكو، بخبرة قتالية في العراق وأفغانستان، ويمتلك الخبرة في الفنون القتالية والملاكمة، وشارك في العديد من معارك الفنون القتالية المختلطة.ووفقا لمقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تشويكو لديه صلاحية الركض إلى الملعب في أي موقف يحتمل أن يشكل خطورة على موكله.في وقت سابق، فاز إنتر ميامي على ناشفيل في المباراة النهائية لكأس الدوري بركلات الترجيح وفاز بأول لقب له، وأصبح ميسي، ذو 36 عاما، أكثر لاعب كرة قدم تتويجا في التاريخ، متجاوزا زميله السابق في برشلونة، داني ألفيش، الذي فاز بـ43 لقبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
حارس ميسي خدم في دولة عربية... فيديو
11:02 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
يعمل الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على امتداد حافة الملعب، خلال مباريات نادي "إنتر ميامي"، لحماية موكله من أي احتكاك غير مرغوب فيه.
وتغلب نادي "إنتر ميامي"، يوم الأربعاء الماضي، على "سينسيناتي" بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة القدم، وسجل ميسي هدفين، وتميز في منطقة الـ11 مترًا.
وبحسب مصدر لصحيفة "ديلي ميل"، فإن "الحارس الشخصي للاعب الأرجنتيني، تم اختياره من قبل قائد منتخب إنجلترا السابق، ديفيد بيكهام، وهو أحد مالكي النادي".
ويتمتع الجندي السابق في القوات الخاصة في الجيش الأمريكي
، ياسين تشويكو، بخبرة قتالية في العراق وأفغانستان، ويمتلك الخبرة في الفنون القتالية والملاكمة، وشارك في العديد من معارك الفنون القتالية المختلطة.
ووفقا لمقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تشويكو لديه صلاحية الركض إلى الملعب في أي موقف يحتمل أن يشكل خطورة على موكله.
في وقت سابق، فاز إنتر ميامي على ناشفيل في المباراة النهائية لكأس الدوري بركلات الترجيح وفاز بأول لقب له، وأصبح ميسي، ذو 36 عاما، أكثر لاعب كرة قدم تتويجا في التاريخ
، متجاوزا زميله السابق في برشلونة، داني ألفيش، الذي فاز بـ43 لقبا.