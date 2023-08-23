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https://sputnikarabic.ae/20230823/مقتل-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-باستهداف-جوي-تركي--شرقي-سوريا-صور-1080364094.html
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا... صور
مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا... صور
قضى وأصيب مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي تركي جديد دمر سيارة لهم بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T17:11+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أنه "ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أخرون باستهداف جوي عبر طائرة مسيرة تركية دمرت سيارة نقل "فان" على الطريق العام القامشلي - عامودا شمالي محافظة الحسكة.ويرتفع بذلك إلى 38 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة قوات "قسد" لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023م ، تسببت بمقتل أكثر 54 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 50 شخص بجراح متفاوتة، جميعهم من مسلحي "قسد" بينهم عدد كبير من القيادات من الجنسيات
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

مقتل مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا... صور

17:11 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Atia Al atiaمقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
مقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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قضى وأصيب مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي تركي جديد دمر سيارة لهم بريف محافظة الحسكة شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أنه "ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أخرون باستهداف جوي عبر طائرة مسيرة تركية دمرت سيارة نقل "فان" على الطريق العام القامشلي - عامودا شمالي محافظة الحسكة.

وتابعت المصادر أن "مسيرة للجيش التركي استهدفت، عصر اليوم الأربعاء 23 آب / أغسطس، سيارة من نوع فان بالقرب من مفرق قرية تل شعير على طريق القامشلي- عامودا، حيث أخرجتها عن الطريق لبعد أكثر من 100 متر من شدة الانفجار".

© Sputnik . Atia Al atiaمقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
مقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
مقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
وأوضحت المصادر أن سكان قرية تل شعير خرجوا على صوت الانفجار وقاموا بنقل القتلى والجرحى إلى المشافي الذين يعتقد أنهم من مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، حيث تعرضت السيارة لأضرار مادية كبيرة، في حين أن مصادر مقربة من "قسد" قالت أن الضحايا هم صحفيين وصحفيات يعملون معها.
© Sputnik . Atia Al atiaمقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
مقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
مقتل وإصابة مسلحين موالين للجيش الأمريكي باستهداف جوي تركي شرقي سوريا
© Sputnik . Atia Al atia
ويرتفع بذلك إلى 38 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة قوات "قسد" لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023م ، تسببت بمقتل أكثر 54 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 50 شخص بجراح متفاوتة، جميعهم من مسلحي "قسد" بينهم عدد كبير من القيادات من الجنسيات
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