https://sputnikarabic.ae/20230825/خبير-زيلينسكي-بين-نارين-إما-متابعة-الهجوم-الفاشل-أو-الاعتراف-بالهزيمة-وبنهايته-السياسية-والعسكرية--1080408408.html

خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزيمة وبنهايته السياسية والعسكرية

خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزيمة وبنهايته السياسية والعسكرية

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T12:34+0000

2023-08-25T12:34+0000

2023-08-25T12:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزمية وانتهائه سياسيا وعسكريا خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزمية وانتهائه سياسيا وعسكريا

حشود أوكرانية تتوجه صوب زابوروجيه سعيًا لاختراق الدفاعات الروسية. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، لبرنامجنا:البنتاغون يؤكد غياب البنية التحتية لأوكرانيا لاستضافة "إف-16" ويضع شروطا عليها. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط، قائلا:واشنطن تقلق من كوريا الشمالية وتعزز تدريباتها العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية. عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور أحمد سيد أحمد، بحديثه معنا:زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد وملفات أمنية لمناقشة الوضع مع حزب العمال الكردستاني وأمن الحدود. عن هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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