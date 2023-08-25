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الجيش الروسي يدمر مقاتلتي "سو- 25" وعشرات الأهداف الجوية الأوكرانية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230825/خبير-زيلينسكي-بين-نارين-إما-متابعة-الهجوم-الفاشل-أو-الاعتراف-بالهزيمة-وبنهايته-السياسية-والعسكرية--1080408408.html
خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزيمة وبنهايته السياسية والعسكرية
خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزيمة وبنهايته السياسية والعسكرية
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T12:34+0000
2023-08-25T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزمية وانتهائه سياسيا وعسكريا
خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزمية وانتهائه سياسيا وعسكريا
حشود أوكرانية تتوجه صوب زابوروجيه سعيًا لاختراق الدفاعات الروسية. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، لبرنامجنا:البنتاغون يؤكد غياب البنية التحتية لأوكرانيا لاستضافة "إف-16" ويضع شروطا عليها. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط، قائلا:واشنطن تقلق من كوريا الشمالية وتعزز تدريباتها العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية. عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور أحمد سيد أحمد، بحديثه معنا:زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد وملفات أمنية لمناقشة الوضع مع حزب العمال الكردستاني وأمن الحدود. عن هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزيمة وبنهايته السياسية والعسكرية

12:34 GMT 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: زيلينسكي بين نارين إما متابعة الهجوم الفاشل أو الاعتراف بالهزمية وانتهائه سياسيا وعسكريا
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية.
حشود أوكرانية تتوجه صوب زابوروجيه سعيًا لاختراق الدفاعات الروسية. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط، لبرنامجنا:

بعد فشل الـ"هجوم المضاد" الأوكراني بات زيلينسكي بين نارين، إما متابعة الهجوم الفاشل وما يترتب عليه من تبعات أو الاعتراف بالهزيمة أمام روسيا وهذا سيكون نهايته السياسية والعسكرية وكلاهما مر، لذلك لجأ إلى اختيار خط وسط يسعى من خلاله للحصول على ضجيج إعلامي، فاختار الهجوم بالمسيرات وأخيرًا توجه صوب زابوروجيه.

البنتاغون يؤكد غياب البنية التحتية لأوكرانيا لاستضافة "إف-16" ويضع شروطا عليها. وعن هذا الموضوع أضاف حطيط، قائلا:

في كل مرة تصطدم الكتلة الغربية التي تقود المواجهة ضد روسيا، تعود وتعلن أن قدراتها العسكرية ليست بالمستوى الذي يحقق الانجازات بمواجهة موسكو، وهذه المرة وبعد فشل الـ"هجوم المضاد" تأكدت أن قدرات زيلينسكي العسكرية لا تمكنه من تحقيق النصر لذلك اختار الغرب "إف-16" لتعزز قدرات الأخير عسكريا.

واشنطن تقلق من كوريا الشمالية وتعزز تدريباتها العسكرية مع اليابان وكوريا الجنوبية. عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور أحمد سيد أحمد، بحديثه معنا:

إن التحالف الثلاثي الجديد بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان هو محاولة لتكريس سياسة المحاور ويستهدف التحالف الذي يضم روسيا، الصين، إيران، وكوريا الشمالية والسياسة الأمريكية هي من قادت هذا الاستقطاب الحاد بالعلاقات الدولية، وإن التقارب الصيني الروسي مع كوريا الشمالية وإيران هو رد فعل على سياسية أمريكا والتي تراها تلك الدول عدائية واستفزازية.

زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد وملفات أمنية لمناقشة الوضع مع حزب العمال الكردستاني وأمن الحدود. عن هذا الموضوع، قال الخبير الاستراتيجي ومستشار مركز "رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية" الأستاذ علي البيدر، بحديثه معنا:

هنالك الكثير من المشتركات الأمنية والتي تم وضعها على جدول أعمال اللقاءات العراقية التركية وهي ذات أهمية مشتركة للبلدين ومنها أمن الحدود، والتي ما زالت تمثل حدودا افتراضية لم يتم تحديد الشريط الحدودي أو رسمه بصورة فعلية، والقضية الأخرى نشاط حزب العمال الكردستاني المسلح وتركيا تضغط باتجاه أن يعترف العراق بأن هذا الحزب منظمة إرهابية وبنفس الوقت العراق يرفض ذلك.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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