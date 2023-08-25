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https://sputnikarabic.ae/20230825/مؤسسة-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-تعلن-موعد-انعقاد-نسختها-السابعة-1080416136.html
مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تعلن موعد انعقاد نسختها السابعة
مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تعلن موعد انعقاد نسختها السابعة
أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، عن موعد مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مدينة... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T14:23+0000
2023-08-25T14:23+0000
مجتمع
ثقافة
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وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى من نوعها على نظام العضوية السنوية، وبذلك يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الاستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين، وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة اليوم، بحسب بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر هذا العام، 5 آلاف ضيف و500 متحدث في عدة موضوعات، وستكون المحادثات مدعمة بالبيانات لإضافة مزيد من الموضوعية، بدلاً من الاعتماد على الآراء الشخصية.يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هي مؤسسة عالمية غير ربحية، ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية، وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية، تتمثل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.
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ثقافة
ثقافة

مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" تعلن موعد انعقاد نسختها السابعة

14:23 GMT 25.08.2023
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن انعقاد نسختها السابعة أكتوبر المقبل
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن عن انعقاد نسختها السابعة أكتوبر المقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
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أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، عن موعد مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة خلال الفترة من 24 - 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مدينة الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة".
وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى من نوعها على نظام العضوية السنوية، وبذلك يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الاستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين، وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة اليوم، بحسب بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك".

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس: "إن موضوع المؤتمر الرئيسي يشير إلى أن "البوصلة" كرمز، تمثل الهدف المطلوب أكثر من أي وقت مضى في وقتنا الحالي، وهو التوجيه والإرشاد، فمن الضروري أن يجتمع مجتمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار معًا لإعادة تصميم بوصلة جديدة كأداة للملاحة والإلهام".

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر هذا العام، 5 آلاف ضيف و500 متحدث في عدة موضوعات، وستكون المحادثات مدعمة بالبيانات لإضافة مزيد من الموضوعية، بدلاً من الاعتماد على الآراء الشخصية.
يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هي مؤسسة عالمية غير ربحية، ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد وهو التأثير في الإنسانية، وتلتزم بتشجيع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات حيوية، تتمثل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.
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