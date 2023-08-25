https://sputnikarabic.ae/20230825/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يهاجم-عارضة-الأزياء-العالمية-بيلا-حديد-1080406298.html

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، بـ"الكارهة لإسرائيل" بسبب منشور لها على صفحتها... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T11:15+0000

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واتهم بن غفير على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بيلا حديد، بأنها نشرت تصريحاته بهدف "إظهاره كعنصري".وأضاف: "اليهود يعيشون في ظروف صعبة في الضفة الغربية، ويتعرضون للاعتداءات والقتل"، لافتًا إلى أنه "لن يعتذر أو يتراجع عن أقواله بل سيكررها مرة تلوَ الأخرى".وكان بن غفير، قد صرح في وقت سابق، لـ "قناة 12" الإسرائيلية، أن "حقه وحق عائلته في التنقل والحركة في الضفة الغربية، أهم من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل".وعلّقت حديد على ذلك، قائلة: "لا ينبغي في أي مكان وأي وقت أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "الإدارة في واشنطن، تدين أي تصريحات عنصرية، لا سيما عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، فالرسائل التي تحملها مثل هذه التصريحات تضر على نحو أكبر ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان للجميع".وأضاف المتحدث أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية بلينكن، أوضحا أنه ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والأمن بشكل متساو"، بحسب تعبيره.يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هو مستوطن إسرائيلي، يسكن في مستوطنة "كريات أربع" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230824/بن-غفير-حقي-وأولادي-في-الحركة-داخل-الضفة-الغربية-أهم-من-حق-العرب-1080388212.html

https://sputnikarabic.ae/20220818/بيلا-حديد-فلسطين-خط-أحمر-ومستعدة-لخسارة-مهنتي-لأجلها-1066555200.html

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