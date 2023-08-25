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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد
وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، بـ"الكارهة لإسرائيل" بسبب منشور لها على صفحتها... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:15+0000
2023-08-25T11:15+0000
إسرائيل
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واتهم بن غفير على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بيلا حديد، بأنها نشرت تصريحاته بهدف "إظهاره كعنصري".وأضاف: "اليهود يعيشون في ظروف صعبة في الضفة الغربية، ويتعرضون للاعتداءات والقتل"، لافتًا إلى أنه "لن يعتذر أو يتراجع عن أقواله بل سيكررها مرة تلوَ الأخرى".وكان بن غفير، قد صرح في وقت سابق، لـ "قناة 12" الإسرائيلية، أن "حقه وحق عائلته في التنقل والحركة في الضفة الغربية، أهم من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل".وعلّقت حديد على ذلك، قائلة: "لا ينبغي في أي مكان وأي وقت أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "الإدارة في واشنطن، تدين أي تصريحات عنصرية، لا سيما عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، فالرسائل التي تحملها مثل هذه التصريحات تضر على نحو أكبر ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان للجميع".وأضاف المتحدث أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية بلينكن، أوضحا أنه ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والأمن بشكل متساو"، بحسب تعبيره.يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هو مستوطن إسرائيلي، يسكن في مستوطنة "كريات أربع" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
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https://sputnikarabic.ae/20220818/بيلا-حديد-فلسطين-خط-أحمر-ومستعدة-لخسارة-مهنتي-لأجلها-1066555200.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد

11:15 GMT 25.08.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoliبيلا حديد خلال عرض أزياء فى ميلان
بيلا حديد خلال عرض أزياء فى ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
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وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، بـ"الكارهة لإسرائيل" بسبب منشور لها على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقدت فيه تصريحاته.
واتهم بن غفير على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بيلا حديد، بأنها نشرت تصريحاته بهدف "إظهاره كعنصري".
وأضاف: "اليهود يعيشون في ظروف صعبة في الضفة الغربية، ويتعرضون للاعتداءات والقتل"، لافتًا إلى أنه "لن يعتذر أو يتراجع عن أقواله بل سيكررها مرة تلوَ الأخرى".
وكان بن غفير، قد صرح في وقت سابق، لـ "قناة 12" الإسرائيلية، أن "حقه وحق عائلته في التنقل والحركة في الضفة الغربية، أهم من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل".
وعلّقت حديد على ذلك، قائلة: "لا ينبغي في أي مكان وأي وقت أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".
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ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "الإدارة في واشنطن، تدين أي تصريحات عنصرية، لا سيما عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، فالرسائل التي تحملها مثل هذه التصريحات تضر على نحو أكبر ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان للجميع".
وأضاف المتحدث أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية بلينكن، أوضحا أنه ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والأمن بشكل متساو"، بحسب تعبيره.
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هو مستوطن إسرائيلي، يسكن في مستوطنة "كريات أربع" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد في الحفل السنوي لتوزيع جوائز متحف متروبوليتان للأزياء في نيويورك، الولايات المتحدة 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
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