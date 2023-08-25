https://sputnikarabic.ae/20230825/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يهاجم-عارضة-الأزياء-العالمية-بيلا-حديد-1080406298.html
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد
وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، بـ"الكارهة لإسرائيل" بسبب منشور لها على صفحتها... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T11:15+0000
2023-08-25T11:15+0000
2023-08-25T11:15+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102059/76/1020597650_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_18c3ccc5c6f70fe82414098f84b37734.jpg
واتهم بن غفير على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بيلا حديد، بأنها نشرت تصريحاته بهدف "إظهاره كعنصري".وأضاف: "اليهود يعيشون في ظروف صعبة في الضفة الغربية، ويتعرضون للاعتداءات والقتل"، لافتًا إلى أنه "لن يعتذر أو يتراجع عن أقواله بل سيكررها مرة تلوَ الأخرى".وكان بن غفير، قد صرح في وقت سابق، لـ "قناة 12" الإسرائيلية، أن "حقه وحق عائلته في التنقل والحركة في الضفة الغربية، أهم من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل".وعلّقت حديد على ذلك، قائلة: "لا ينبغي في أي مكان وأي وقت أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "الإدارة في واشنطن، تدين أي تصريحات عنصرية، لا سيما عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، فالرسائل التي تحملها مثل هذه التصريحات تضر على نحو أكبر ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان للجميع".وأضاف المتحدث أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية بلينكن، أوضحا أنه ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والأمن بشكل متساو"، بحسب تعبيره.يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هو مستوطن إسرائيلي، يسكن في مستوطنة "كريات أربع" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/بن-غفير-حقي-وأولادي-في-الحركة-داخل-الضفة-الغربية-أهم-من-حق-العرب-1080388212.html
https://sputnikarabic.ae/20220818/بيلا-حديد-فلسطين-خط-أحمر-ومستعدة-لخسارة-مهنتي-لأجلها-1066555200.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102059/76/1020597650_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e1c499081cb3d5ee543d71e68cbde412.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد
تابعنا عبر
وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، بـ"الكارهة لإسرائيل" بسبب منشور لها على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي انتقدت فيه تصريحاته.
واتهم بن غفير على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بيلا حديد
، بأنها نشرت تصريحاته بهدف "إظهاره كعنصري".
وأضاف: "اليهود يعيشون في ظروف صعبة في الضفة الغربية، ويتعرضون للاعتداءات والقتل"، لافتًا إلى أنه "لن يعتذر أو يتراجع عن أقواله بل سيكررها مرة تلوَ الأخرى".
وكان بن غفير
، قد صرح في وقت سابق، لـ "قناة 12" الإسرائيلية، أن "حقه وحق عائلته في التنقل والحركة في الضفة الغربية، أهم من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل".
وعلّقت حديد على ذلك، قائلة: "لا ينبغي في أي مكان وأي وقت أن تكون حياة شخص ما أكثر قيمة من حياة شخص آخر لمجرد أصله أو ثقافته أو كراهيته الخالصة".
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن "الإدارة في واشنطن، تدين أي تصريحات عنصرية، لا سيما عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، فالرسائل التي تحملها مثل هذه التصريحات تضر على نحو أكبر ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان للجميع".
وأضاف المتحدث أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن
، ووزير الخارجية بلينكن، أوضحا أنه ينبغي أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالحرية والأمن بشكل متساو"، بحسب تعبيره.
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هو مستوطن إسرائيلي، يسكن في مستوطنة "كريات أربع" جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.