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https://sputnikarabic.ae/20230825/وصول-أول-رحلة-جوية-من-كوريا-الشمالية-إلى-مطار-فلاديفوستوك-الروسي-منذ-جائحة-كورونا-1080397903.html
وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"
وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"
هبطت طائرة قادمة من كوريا الشمالية في مطار مقاطعة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، في أول رحلة جوية قادمة من بيونغ يانغ منذ بدء جائحة "كورونا". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T04:34+0000
2023-08-25T04:34+0000
روسيا
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في مطار فلاديفوستوك بوصول طائرة قادمة من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، في أول رحلة جوية تسمح بها كوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.ووصلت الرحلة الجوية القادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك الروسي، في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.وكانت الخدمة الصحفية في مطار فلاديفوستوك أكدت لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن "أولى الرحلات الجوية من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، سيتم تنفيذها من قبل شركة "إير كوريو"، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تم تعليقها، في عام 2020، على خلفية تفشي جائحة "كورونا".
https://sputnikarabic.ae/20190423/وصول-كيم-جونغ-أون-فلاديفوستوك-1040661397.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"

04:34 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات شركة "أيروفلوت" الروسية في مطار فلاديفوستوك
طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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هبطت طائرة قادمة من كوريا الشمالية في مطار مقاطعة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، في أول رحلة جوية قادمة من بيونغ يانغ منذ بدء جائحة "كورونا".
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في مطار فلاديفوستوك بوصول طائرة قادمة من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، في أول رحلة جوية تسمح بها كوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي، فيتنام 27 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2019
مصدر لـ "سبوتنيك": من المتوقع وصول قطار زعيم كوريا الشمالية "المصفح" إلى فلاديفوستوك غدا الأربعاء
23 أبريل 2019, 03:28 GMT
ووصلت الرحلة الجوية القادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك الروسي، في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.
وكانت الخدمة الصحفية في مطار فلاديفوستوك أكدت لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن "أولى الرحلات الجوية من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، سيتم تنفيذها من قبل شركة "إير كوريو"، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تم تعليقها، في عام 2020، على خلفية تفشي جائحة "كورونا".
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