https://sputnikarabic.ae/20230825/وصول-أول-رحلة-جوية-من-كوريا-الشمالية-إلى-مطار-فلاديفوستوك-الروسي-منذ-جائحة-كورونا-1080397903.html
وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"
وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"
هبطت طائرة قادمة من كوريا الشمالية في مطار مقاطعة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، في أول رحلة جوية قادمة من بيونغ يانغ منذ بدء جائحة "كورونا". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T04:34+0000
2023-08-25T04:34+0000
2023-08-25T04:34+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103068/94/1030689491_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_ff2c3ffafef278b001d04e051689a9e9.jpg
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في مطار فلاديفوستوك بوصول طائرة قادمة من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، في أول رحلة جوية تسمح بها كوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.ووصلت الرحلة الجوية القادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك الروسي، في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.وكانت الخدمة الصحفية في مطار فلاديفوستوك أكدت لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن "أولى الرحلات الجوية من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، سيتم تنفيذها من قبل شركة "إير كوريو"، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تم تعليقها، في عام 2020، على خلفية تفشي جائحة "كورونا".
https://sputnikarabic.ae/20190423/وصول-كيم-جونغ-أون-فلاديفوستوك-1040661397.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103068/94/1030689491_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1dbc151bf58bc5693664839bcf91f731.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
وصول أول رحلة جوية من كوريا الشمالية إلى مطار فلاديفوستوك الروسي منذ جائحة "كورونا"
تابعنا عبر
هبطت طائرة قادمة من كوريا الشمالية في مطار مقاطعة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الجمعة، في أول رحلة جوية قادمة من بيونغ يانغ منذ بدء جائحة "كورونا".
فلاديفوستوك - سبوتنيك
. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في مطار فلاديفوستوك بوصول طائرة قادمة من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك، في أول رحلة جوية تسمح بها كوريا الشمالية منذ بدء الجائحة.
ووصلت الرحلة الجوية القادمة من بيونغ يانغ إلى مطار فلاديفوستوك الروسي، في الساعة 04:14 بتوقيت موسكو.
وكانت الخدمة الصحفية في مطار فلاديفوستوك أكدت لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، أن "أولى الرحلات الجوية من بيونغ يانغ إلى فلاديفوستوك،
سيتم تنفيذها من قبل شركة "إير كوريو"، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الرحلات الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تم تعليقها، في عام 2020، على خلفية تفشي جائحة "كورونا".