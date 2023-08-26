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https://sputnikarabic.ae/20230826/ألمانيا-تعد-بعدم-اتخاذ-خطوات-متهورة-بشأن-مساعدة-كييف-عسكريا-1080446248.html
ألمانيا تعد بعدم اتخاذ خطوات متهورة بشأن مساعدة كييف عسكريا
ألمانيا تعد بعدم اتخاذ خطوات متهورة بشأن مساعدة كييف عسكريا
وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعدم اتخاذ قرارات متهورة بشأن المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T18:23+0000
2023-08-26T18:23+0000
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وقال في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برس" الألمانية: "أود أن أؤكد لجميع القراء أنني سأواصل النظر بعناية في كل قرار ولن أفعل أي شيء متهور أبدًا، بغض النظر عن المطالب المفروضة على ألمانيا".وأكد أنه من الصعب دائما اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل نقل الصواريخ الطويلة المدى إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن طلب كييف توريد صواريخ طائرات "توماهوك" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على--تصريحات-ألمانيا-بشأن-نقل--طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1080303926.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ألمانيا تعد بعدم اتخاذ خطوات متهورة بشأن مساعدة كييف عسكريا

18:23 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعدم اتخاذ قرارات متهورة بشأن المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.
وقال في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برس" الألمانية: "أود أن أؤكد لجميع القراء أنني سأواصل النظر بعناية في كل قرار ولن أفعل أي شيء متهور أبدًا، بغض النظر عن المطالب المفروضة على ألمانيا".
وأكد أنه من الصعب دائما اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل نقل الصواريخ الطويلة المدى إلى أوكرانيا.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
مجلس الأمن الروسي يعلق على تصريحات ألمانيا بشأن نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
21 أغسطس, 19:27 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن طلب كييف توريد صواريخ طائرات "توماهوك" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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