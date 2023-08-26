https://sputnikarabic.ae/20230826/ألمانيا-تعد-بعدم-اتخاذ-خطوات-متهورة-بشأن-مساعدة-كييف-عسكريا-1080446248.html

ألمانيا تعد بعدم اتخاذ خطوات متهورة بشأن مساعدة كييف عسكريا

ألمانيا تعد بعدم اتخاذ خطوات متهورة بشأن مساعدة كييف عسكريا

وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعدم اتخاذ قرارات متهورة بشأن المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T18:23+0000

2023-08-26T18:23+0000

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وقال في مقابلة مع صحيفة "باساور نويه برس" الألمانية: "أود أن أؤكد لجميع القراء أنني سأواصل النظر بعناية في كل قرار ولن أفعل أي شيء متهور أبدًا، بغض النظر عن المطالب المفروضة على ألمانيا".وأكد أنه من الصعب دائما اتخاذ قرارات بشأن قضايا مثل نقل الصواريخ الطويلة المدى إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن بلاده لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن طلب كييف توريد صواريخ طائرات "توماهوك" ذات المدى البعيد إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sputnikarabic.ae/20230821/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على--تصريحات-ألمانيا-بشأن-نقل--طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1080303926.html

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