https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-المصري-النجم-الساطع-ستجرى-بمشاركة-8-آلاف-جندي-من-34-دولة-1080447251.html
الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة
الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة
كشف الجيش المصري، اليوم السبت، عن تفاصيل مناورة "النجم الساطع" المقرر أن تستضيفها مصر، أواخر الشهر الجاري، بمشاركة عشرات الدول. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:21+0000
2023-08-26T19:21+0000
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جاء ذلك في مقطع فيديو نشره متحدث الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، عبر حسابه الموثق على موقع "إكس".وحسبما ورد، سيشارك في المناورة أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة.وتنطلق "النجم الساطع" في مصر، في الفترة بين 31 أغسطس/ آب الجاري، وحتى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتهدف إلى "تعزيز التعاون العسكري، وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة".وتشمل المناورة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1980، وتقام كل عامين - تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.واستضافت مصر النسخة الأخيرة من المناورة بين 2 إلى 17 سبتمبر 2021، بمشاركة 21 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان والسعودية.
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الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش المصري
الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش المصري
الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة
19:21 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 19:39 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
كشف الجيش المصري، اليوم السبت، عن تفاصيل مناورة "النجم الساطع" المقرر أن تستضيفها مصر، أواخر الشهر الجاري، بمشاركة عشرات الدول.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره متحدث الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، عبر حسابه الموثق على موقع "إكس".
وحسبما ورد، سيشارك في المناورة أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة.
وتنطلق "النجم الساطع
" في مصر، في الفترة بين 31 أغسطس/ آب الجاري، وحتى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتهدف إلى "تعزيز التعاون العسكري، وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة".
وتشمل المناورة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1980، وتقام كل عامين - تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.
واستضافت مصر النسخة الأخيرة من المناورة بين 2 إلى 17 سبتمبر 2021، بمشاركة 21 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان والسعودية.
11 سبتمبر 2021, 14:45 GMT