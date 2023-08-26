عربي
https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-المصري-النجم-الساطع-ستجرى-بمشاركة-8-آلاف-جندي-من-34-دولة-1080447251.html
الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة
الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة
كشف الجيش المصري، اليوم السبت، عن تفاصيل مناورة "النجم الساطع" المقرر أن تستضيفها مصر، أواخر الشهر الجاري، بمشاركة عشرات الدول. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:21+0000
2023-08-26T19:39+0000
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الجيش المصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050078039_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d755f8976b57812fec66a11d856c464a.jpg
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره متحدث الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، عبر حسابه الموثق على موقع "إكس".وحسبما ورد، سيشارك في المناورة أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة.وتنطلق "النجم الساطع" في مصر، في الفترة بين 31 أغسطس/ آب الجاري، وحتى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتهدف إلى "تعزيز التعاون العسكري، وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة".وتشمل المناورة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1980، وتقام كل عامين - تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.واستضافت مصر النسخة الأخيرة من المناورة بين 2 إلى 17 سبتمبر 2021، بمشاركة 21 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان والسعودية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050078039_216:0:2000:1338_1920x0_80_0_0_e69cf6252229f01fcc8a60ed7270230a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش المصري
الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش المصري

الجيش المصري: "النجم الساطع" ستجرى بمشاركة 8 آلاف جندي من 34 دولة

19:21 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 19:39 GMT 26.08.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمناورات النجم الساطع التي تقام في مصر نسخة عام 2005
مناورات النجم الساطع التي تقام في مصر نسخة عام 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف الجيش المصري، اليوم السبت، عن تفاصيل مناورة "النجم الساطع" المقرر أن تستضيفها مصر، أواخر الشهر الجاري، بمشاركة عشرات الدول.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره متحدث الجيش المصري، العقيد غريب عبد الحافظ، عبر حسابه الموثق على موقع "إكس".
وحسبما ورد، سيشارك في المناورة أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة.
وتنطلق "النجم الساطع" في مصر، في الفترة بين 31 أغسطس/ آب الجاري، وحتى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتهدف إلى "تعزيز التعاون العسكري، وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة".
وتشمل المناورة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1980، وتقام كل عامين - تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.
واستضافت مصر النسخة الأخيرة من المناورة بين 2 إلى 17 سبتمبر 2021، بمشاركة 21 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وباكستان والسعودية.
ما قوة الجيوش المشاركة في مناورات النجم الساطع 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2021
وسائط متعددة
ما قوة الجيوش المشاركة في مناورات "النجم الساطع 2021"
11 سبتمبر 2021, 14:45 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала