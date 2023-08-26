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اليمن.. "أنصار الله" تنفي اتهامات بتزويد تنظيم "القاعدة" بطائرات مُسيرة
اليمن.. "أنصار الله" تنفي اتهامات بتزويد تنظيم "القاعدة" بطائرات مُسيرة
نفى ممثلو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أمس السبت، الاتهامات التي وجهها مجلس القيادة اليمني إليهم بتزويد تنظيم القاعدة الإرهابي بطائرات مسيرة... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T22:12+0000
2023-08-26T22:12+0000
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القاهرة- سبوتنيك. أكد محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل جماعة "أنصار الله"، أن وزارة الدفاع في الجمهورية اليمنية لم تسلم طائرات مسيرة لأي جهة عسكرية ذات علاقات وثيقة، وأن المليشيات المدعومة من قبل التحالف العربي وحلفائه في اليمن، بقيادة السعودية، لا تملك مثل هذه القدرة ولا صحة لتلك الادعاءات.وأضاف الحوثي أن ما يتم ترويجه من قبل "المرتزقة" وغيرهم هو مجرد أكاذيب تفتقد للمصداقية، وأشار إلى أنهم أعربوا في وقت سابق عن استعدادهم للتعاون مع السعودية في مجالات مشابهة إذا كانت تلتزم بتوجيهاتهم وتوجهها نحو الكيان الغاصب والمحتل. وختم القيادي في "أنصار الله" بالقول: "العرض لا يزال ساريًا بشرط تلبية المملكة لمطلبنا بتوطين صناعة الطائرات المسيرة، وهم يعلمون جيدًا فاعلية طائراتنا المسيرة".يذكر أنه في حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الجمعة الماضي، اتهم عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة اليمني، جماعة "أنصار الله" بتوريد طائرات مسيرة لتنظيم القاعدة وتدريب أعضائه على استخدامها.وتشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، وتأثرت البلاد بتداعيات هذا الصراع في جميع الجوانب، حيث تعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. تسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في المقابل، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في 26 مارس 2015 لدعم الجيش اليمني.
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

اليمن.. "أنصار الله" تنفي اتهامات بتزويد تنظيم "القاعدة" بطائرات مُسيرة

22:12 GMT 26.08.2023
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023
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نفى ممثلو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أمس السبت، الاتهامات التي وجهها مجلس القيادة اليمني إليهم بتزويد تنظيم القاعدة الإرهابي بطائرات مسيرة لاستهداف قوات الحكومة الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها.
القاهرة- سبوتنيك. أكد محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى الذي يمثل جماعة "أنصار الله"، أن وزارة الدفاع في الجمهورية اليمنية لم تسلم طائرات مسيرة لأي جهة عسكرية ذات علاقات وثيقة، وأن المليشيات المدعومة من قبل التحالف العربي وحلفائه في اليمن، بقيادة السعودية، لا تملك مثل هذه القدرة ولا صحة لتلك الادعاءات.
وأضاف الحوثي أن ما يتم ترويجه من قبل "المرتزقة" وغيرهم هو مجرد أكاذيب تفتقد للمصداقية، وأشار إلى أنهم أعربوا في وقت سابق عن استعدادهم للتعاون مع السعودية في مجالات مشابهة إذا كانت تلتزم بتوجيهاتهم وتوجهها نحو الكيان الغاصب والمحتل.
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وختم القيادي في "أنصار الله" بالقول: "العرض لا يزال ساريًا بشرط تلبية المملكة لمطلبنا بتوطين صناعة الطائرات المسيرة، وهم يعلمون جيدًا فاعلية طائراتنا المسيرة".
يذكر أنه في حوار أجرته معه صحيفة "عكاظ" السعودية يوم الجمعة الماضي، اتهم عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس القيادة اليمني، جماعة "أنصار الله" بتوريد طائرات مسيرة لتنظيم القاعدة وتدريب أعضائه على استخدامها.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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وتشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، وتأثرت البلاد بتداعيات هذا الصراع في جميع الجوانب، حيث تعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
تسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في المقابل، بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في 26 مارس 2015 لدعم الجيش اليمني.
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