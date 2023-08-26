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https://sputnikarabic.ae/20230826/تحطم-مقاتلة-أمريكية-أثناء-تدريب-ليلي-ومقتل-قائدها-فيديو-1080430200.html
تحطم مقاتلة أمريكية أثناء تدريب ليلي ومقتل قائدها... فيديو
تحطم مقاتلة أمريكية أثناء تدريب ليلي ومقتل قائدها... فيديو
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن طيارا عسكريا لقي حتفه في حادث تحطم، بالقرب من قاعدة جوية في كاليفورنيا، لافتا إلى أنه بدأ تحقيقا في الحادث. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T07:14+0000
2023-08-26T07:14+0000
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وقال سلاح مشاة البحرية في بيان، أن "الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة "إف إيه - 18 هورنت" حين تحطمت، الساعة 11:54 مساء الخميس الماضي بالتوقيت المحلي".وأضاف البيان أن "أفراد البحث والإنقاذ انتشلوا جثة الطيار من موقع التحطم بالقرب من قاعدة "ميرامار" الجوية لقوات مشاة البحرية في سان دييغو".ووفقا للبيان، لن يتم الكشف عن هوية الطيار حتى يتم إخطار أسرته.في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته، أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحطم مقاتلة أمريكية أثناء تدريب ليلي ومقتل قائدها... فيديو

07:14 GMT 26.08.2023
© Sputnik . US Air Force, Shawn Nickel, Fileسوبر هورنت طراز "إف/إيه18"
سوبر هورنت طراز إف/إيه18 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik . US Air Force, Shawn Nickel, File
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن طيارا عسكريا لقي حتفه في حادث تحطم، بالقرب من قاعدة جوية في كاليفورنيا، لافتا إلى أنه بدأ تحقيقا في الحادث.
وقال سلاح مشاة البحرية في بيان، أن "الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة "إف إيه - 18 هورنت" حين تحطمت، الساعة 11:54 مساء الخميس الماضي بالتوقيت المحلي".
وأضاف البيان أن "أفراد البحث والإنقاذ انتشلوا جثة الطيار من موقع التحطم بالقرب من قاعدة "ميرامار" الجوية لقوات مشاة البحرية في سان دييغو".
ووفقا للبيان، لن يتم الكشف عن هوية الطيار حتى يتم إخطار أسرته.

في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته، أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.
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