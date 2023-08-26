https://sputnikarabic.ae/20230826/رئيس-نيجيريا-أتلقى-مكالمات-هاتفية-مكثفة-بشأن-استعداد-بعض-الدول-للتدخل-عسكريا-في-النيجر-1080435928.html

رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا في النيجر

رئيس نيجيريا: أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا في النيجر

حمّل الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، اليوم السبت، المجلس العسكري في النيجر مسؤولية تعريض شعبه بأكمله للخطر. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T11:37+0000

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وحذر تينوبو، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" القطرية، من أن "أطراف أخرى ستتدخل في النيجر، إذا لم يتجاوب قادة المجلس العسكري هناك مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".وقال تينوبو إنه "تلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر، بالقوة العسكرية"، مشددا على ضرورة "وجود التزامات من المجلس العسكري في النيجر، لأن الوضع بعد ذلك لن يكون مقبولا".وكان الرئيس النيجيري قد تعهد، في وقت سابق، بأن تظل "إيكواس" ثابتة في التزامها بالتعامل الدبلوماسي مع أصحاب المصلحة كافة، والسعي إلى حل سلمي للمأزق في جمهورية النيجر، مؤكدا أنه "هو من يمنع تدخل "إيكواس" في النيجر"، بحسب قوله.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20230826/إيكواس-لا-خطة-لدينا-لغزو-النيجر-لكن-اللجوء-إلى-الخيار-العسكري-لا-يزال-مطروحا-على-الطاولة-1080431674.html

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