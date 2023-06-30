https://sputnikarabic.ae/20230630/ريابكوف-مفاوضات-الحد-من-الأسلحة-التقليدية-ممكنة-بعد-تخلي-الغرب-عن-سياسته-المعادية-لروسيا-1078608117.html
ريابكوف: مفاوضات الحد من الأسلحة التقليدية ممكنة بعد تخلي الغرب عن سياسته المعادية لروسيا
ريابكوف: مفاوضات الحد من الأسلحة التقليدية ممكنة بعد تخلي الغرب عن سياسته المعادية لروسيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن مناقشة تقليص الأسلحة التقليدية لن يكون ممكنًا إلا بعد أن يتخلى الغرب بشكل جماعي عن سياسته المعادية لروسيا،... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T00:23+0000
2023-06-30T00:23+0000
2023-06-30T00:23+0000
ريابكوف
روسيا
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سلاح روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وفي كلمته أمام مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الذي عُقِد يوم الخميس، قال ريابكوف: "من الواضح أن التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد غير واقعي في الوقت الراهن، خاصةً في ظل التصعيد العام الذي وصلت إليه التوترات، وقد تم تقويض إمكانية التوافق مع الغرب بشكل كبير بسبب تصرفاتهم".وأضاف ريابكوف أن "من الصعب تحقيق صياغة وثيقة جديدة لتقليص الأسلحة التقليدية إلا بعد تلاشي الأحداث المضطربة الحالية في التاريخ الأوروبي وتخلي الغرب عن سياسته المعادية لروسيا".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع وثيقة انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في 29 مايو/أيار.وفي 9 يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن انسحاب روسيا النهائي من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا سيتم في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى عدم امتثال الدول المشاركة الأخرى لأحكام الاتفاقية كسبب لقرار موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230609/روسيا-تبلغ-المشاركين-في-معاهدة-الأسلحة-التقليدية-في-أوروبا-بقرار-الانسحاب-1077958163.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ريابكوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
ريابكوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
ريابكوف: مفاوضات الحد من الأسلحة التقليدية ممكنة بعد تخلي الغرب عن سياسته المعادية لروسيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن مناقشة تقليص الأسلحة التقليدية لن يكون ممكنًا إلا بعد أن يتخلى الغرب بشكل جماعي عن سياسته المعادية لروسيا، وهذا الأمر غير واقعي في الوقت الحالي.
موسكو - سبوتنيك
. وفي كلمته أمام مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الذي عُقِد يوم الخميس، قال ريابكوف: "من الواضح أن التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد غير واقعي في الوقت الراهن، خاصةً في ظل التصعيد العام الذي وصلت إليه التوترات، وقد تم تقويض إمكانية التوافق مع الغرب بشكل كبير بسبب تصرفاتهم".
وأضاف ريابكوف أن "من الصعب تحقيق صياغة وثيقة جديدة لتقليص الأسلحة التقليدية إلا بعد تلاشي الأحداث المضطربة الحالية في التاريخ الأوروبي وتخلي الغرب عن سياسته المعادية لروسيا".
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع وثيقة انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية
في أوروبا في 29 مايو/أيار.
وفي 9 يونيو/حزيران، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن انسحاب روسيا النهائي من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا سيتم في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى عدم امتثال الدول المشاركة الأخرى لأحكام الاتفاقية كسبب لقرار موسكو.