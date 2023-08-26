https://sputnikarabic.ae/20230826/سوريا-تدين-ادعاءات-فرنسية-وأمريكية-حول-اتهامها-باستخدام-أسلحة-كيميائية-عام-2013-1080443748.html

سوريا تدين ادعاءات فرنسية وأمريكية حول اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013

سوريا تدين ادعاءات فرنسية وأمريكية حول اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013

أدانت سوريا بيانان صادران عن وزارة الخارجية الفرنسية، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية عام 2013. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T16:42+0000

2023-08-26T16:42+0000

2023-08-26T16:42+0000

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وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت: "سوريا تدين بياني الخارجية الفرنسية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اللذان تضمنا اتهامات باطلة لها حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2013 وحوادث مفبركة ومزورة أخرى".واعتبرت أن البيانين يهدفان إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا وأمريكا ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، في آب/ أغسطس 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى.وتابعت الخارجية السورية: "سوريا تستنكر مواقف فرنسا وأمريكا التي تندرج في إطار التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سوريا".وفي 22 أغسطس الجاري، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا جددت فيه اتهامها للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أهالي الغوطة الشرقية في دمشق، وأعلنت عن التزام فرنسا بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

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