https://sputnikarabic.ae/20230825/رئيس-الأركان-الأمريكي-حجم-قواتنا-في-سوريا-متواضع-ولا-نتوسع-بها-1080425387.html

رئيس الأركان الأمريكي: حجم قواتنا في سوريا "متواضع" ولا نتوسع بها

رئيس الأركان الأمريكي: حجم قواتنا في سوريا "متواضع" ولا نتوسع بها

أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، إلى أنه "مازال هناك مقاتلون من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) في مجموعات صغيرة في أنحاء... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T20:00+0000

2023-08-25T20:00+0000

2023-08-25T20:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار سوريا اليوم

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080425230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92befe0ec2cfeab270eee147e3357001.jpg

وأكد في لقاء مع قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الجمعة، أنه "إذا قررت القوات الأمريكية الانسحاب بشكل مفاجئ من سوريا والعراق، فإنه يمكن لهذه المجموعات الصغيرة أن تعيد تشكيل نفسها".ووصف ميلي حجم القوات الأمريكية في سوريا بـ"المتواضع"، نافيا رغبة الولايات المتحدة في التوسع في البلاد.وشدد على أن "أمريكا احتفظت بعدد ثابت جدا من القوات في سوريا، تعمل على الاستمرار في متابعة تثبيت هزيمة "داعش".وردا على ما إذا كانت القوات الأمريكية ستغادر سوريا في لحظة القضاء على تهديد تنظيم "داعش"، أكد رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميلي، أنوأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الشهر الماضي، أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 35 صهريجا محملا بالنفط إلى إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، أقصى الريف الشرقي للحسكة.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من منطقة اليعربية، أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت إلى قواعدها في شمال العراق رتلًا مؤلفًا من 120 آلية تضم 65 ناقلة بعضها يحمل معدات عسكرية معطوبة مغطاة، و20 شاحنة تبريد، و35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق".وكان وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، قد أكد في وقت سابق، أن الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز في البلاد، من عام 2011 إلى عام 2022، بلغت 1070 ملياردولار، وتطالب دمشق بهذا التعويض.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق شمالي وشمال شرقي سوريا، في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20221202/الصين-تهريب-أمريكا-للنفط-والحبوب-من-سوريا-غير-شرعي-1070781520.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار