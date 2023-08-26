https://sputnikarabic.ae/20230826/لوكاشينكو-يعد-بدعم-سوريا-في-مرحلة-إعادة-الإعمار-1080430711.html
لوكاشينكو يعد بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
لوكاشينكو يعد بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T07:44+0000
2023-08-26T07:44+0000
2023-08-26T07:44+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس لوكاشينكو، فقد قدم الرئيس تهنئته لنظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية البيلاروسية السورية، كما وعد بمواصلة دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع، بحسب المكتب الإعلامي.وأشار المكتب الإعلامي على تأكيد الرئيس لوكاشينكو قرب بلاده من سوريا، وأن بلاده مدت يد العون لسوريا في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة دعم الشعب السوري الشقيق في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع، بحسب قوله.وأوضح لوكاشينكو أن "العلاقات البيلاروسية السورية تطورت بشكل ديناميكي، على مدار 30 عاما، على أساس الصداقة والثقة المتبادلة، وتبادل البلدين الزيارات رفيعة المستوى، والتعاون في مجالات عديدة، مثل التجارة والتعليم والثقافة والرياضة".وشدد الرئيس البيلاروسي على أن "الدولتين ستنجحان في مواجهة التحديات الجديدة في هذا العصر"، مضيفا: "سنواصل التعاون المثمر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحات الدولية".وفي وقت سابق، كانت السلطات البيلاروسية قد أعلنت اهتمام البلاد ومؤسساتها بالمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_1f7707e7c15bc09687dc459ed027371a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو يعد بدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك مستعدة لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع.
وبحسب المكتب الإعلامي للرئيس لوكاشينكو، فقد قدم الرئيس تهنئته لنظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية البيلاروسية السورية، كما وعد بمواصلة دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع، بحسب المكتب الإعلامي.
وأشار المكتب الإعلامي على تأكيد الرئيس لوكاشينكو قرب بلاده من سوريا، وأن بلاده مدت يد العون لسوريا في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمواصلة دعم الشعب السوري الشقيق في مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع، بحسب قوله.
وأوضح لوكاشينكو أن "العلاقات البيلاروسية السورية تطورت بشكل ديناميكي، على مدار 30 عاما، على أساس الصداقة والثقة المتبادلة، وتبادل البلدين الزيارات رفيعة المستوى، والتعاون في مجالات عديدة، مثل التجارة والتعليم والثقافة والرياضة".
وشدد الرئيس البيلاروسي على أن "الدولتين ستنجحان في مواجهة التحديات الجديدة في هذا العصر"، مضيفا: "سنواصل التعاون المثمر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحات الدولية".
وفي وقت سابق، كانت السلطات البيلاروسية قد أعلنت اهتمام البلاد ومؤسساتها بالمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.