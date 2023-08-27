https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-البنتاغون-يحث-أوكرانيا-على-تقليل-الاعتماد-على-المسيرات-في-عمليات-الاستطلاع-1080470152.html
إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع
إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع
أفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون حث كييف على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للاستطلاع واستخدام المزيد من القوات البرية لهذا الغرض. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T18:38+0000
2023-08-27T18:38+0000
2023-08-27T18:46+0000
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وذكرت تلك الوسائل: "حث مسؤولو البنتاغون أوكرانيا على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للتوعية القتالية وزيادة الاعتماد على قوات الاستطلاع البرية".وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يحثون كييف أيضًا على تركيز القصف على "الأهداف الأكثر أهمية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-لدى-البنتاغون-بولندا-وليتوانيا-تريدان-التدخل-عسكريا--في-أوكرانيا-دون-اتفاق-مع-الناتو-1080469549.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع
18:38 GMT 27.08.2023 (تم التحديث: 18:46 GMT 27.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون حث كييف على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للاستطلاع واستخدام المزيد من القوات البرية لهذا الغرض.
وذكرت تلك الوسائل: "حث مسؤولو البنتاغون أوكرانيا على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للتوعية القتالية وزيادة الاعتماد على قوات الاستطلاع البرية".
وأشارت الصحيفة
إلى أن المسؤولين يحثون كييف أيضًا على تركيز القصف على "الأهداف الأكثر أهمية".
ووفقاً لأحد التقديرات، أطلقت القوات الأوكرانية مليوني قذيفة من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي منذ بداية الصراع، ما أدى إلى استنفاد الإمدادات الغربية تقريباً.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.