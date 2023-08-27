https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-البنتاغون-يحث-أوكرانيا-على-تقليل-الاعتماد-على-المسيرات-في-عمليات-الاستطلاع-1080470152.html

إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع

إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع

أفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون حث كييف على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للاستطلاع واستخدام المزيد من القوات البرية لهذا الغرض. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T18:38+0000

2023-08-27T18:38+0000

2023-08-27T18:46+0000

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وذكرت تلك الوسائل: "حث مسؤولو البنتاغون أوكرانيا على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للتوعية القتالية وزيادة الاعتماد على قوات الاستطلاع البرية".وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يحثون كييف أيضًا على تركيز القصف على "الأهداف الأكثر أهمية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-لدى-البنتاغون-بولندا-وليتوانيا-تريدان-التدخل-عسكريا--في-أوكرانيا-دون-اتفاق-مع-الناتو-1080469549.html

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