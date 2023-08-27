عربي
https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-البنتاغون-يحث-أوكرانيا-على-تقليل-الاعتماد-على-المسيرات-في-عمليات-الاستطلاع-1080470152.html
إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع
إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع
أفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون حث كييف على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للاستطلاع واستخدام المزيد من القوات البرية لهذا الغرض. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T18:38+0000
2023-08-27T18:46+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102654/60/1026546059_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_b5a10dd48ca7967acc2fe5354ee8cd42.jpg
وذكرت تلك الوسائل: "حث مسؤولو البنتاغون أوكرانيا على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للتوعية القتالية وزيادة الاعتماد على قوات الاستطلاع البرية".وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يحثون كييف أيضًا على تركيز القصف على "الأهداف الأكثر أهمية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-لدى-البنتاغون-بولندا-وليتوانيا-تريدان-التدخل-عسكريا--في-أوكرانيا-دون-اتفاق-مع-الناتو-1080469549.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102654/60/1026546059_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_bfccba70a7add42bbc30f6034dcda866.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

إعلام: البنتاغون يحث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على المسيرات في عمليات الاستطلاع

18:38 GMT 27.08.2023 (تم التحديث: 18:46 GMT 27.08.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "درون"
طائرة درون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون حث كييف على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للاستطلاع واستخدام المزيد من القوات البرية لهذا الغرض.
وذكرت تلك الوسائل: "حث مسؤولو البنتاغون أوكرانيا على الاعتماد بشكل أقل على الطائرات دون طيار للتوعية القتالية وزيادة الاعتماد على قوات الاستطلاع البرية".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
مستشار لدى البنتاغون: بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع "الناتو"
18:01 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يحثون كييف أيضًا على تركيز القصف على "الأهداف الأكثر أهمية".

ووفقاً لأحد التقديرات، أطلقت القوات الأوكرانية مليوني قذيفة من عيار 155 ملم تابعة لحلف شمال الأطلسي منذ بداية الصراع، ما أدى إلى استنفاد الإمدادات الغربية تقريباً.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала