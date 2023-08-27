https://sputnikarabic.ae/20230827/الأسد-يعين-بسام-صباغ-نائبا-لوزير-الخارجية-والمغتربين-1080468083.html
الأسد يعين بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين
الأسد يعين بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين
عيّن الرئيس السوري، بشار الأسد، سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، نائبا لوزير الخارجية والمغتربين. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T17:31+0000
2023-08-27T17:31+0000
2023-08-27T17:31+0000
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ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي نص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد والذي قضى بتسمية السفير، بسام صباغ، نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.وكان السفير صباغ يشغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2020 خلفا لبشار الجعفري الذي عين آنذاك نائبا لوزير الخارجية ومن ثم سفيرا فوق العادة لبلاده لدى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230826/سوريا-تدين-ادعاءات-فرنسية-وأمريكية-حول-اتهامها-باستخدام-أسلحة-كيميائية-عام-2013-1080443748.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأسد يعين بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين
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عيّن الرئيس السوري، بشار الأسد، سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.
ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي نص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد والذي قضى بتسمية السفير، بسام صباغ، نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.
وكان السفير صباغ يشغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2020 خلفا لبشار الجعفري الذي عين آنذاك نائبا لوزير الخارجية ومن ثم سفيرا فوق العادة لبلاده لدى روسيا.