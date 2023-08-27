https://sputnikarabic.ae/20230827/الخارجية-الإسرائيلية-تقول-إن-وزيرها-التقى-بنظيرته-الليبية-لبحث-إمكانات-التعاون-المشترك-1080466484.html

الخارجية الإسرائيلية تقول إن وزيرها التقى بنظيرته الليبية لبحث إمكانات التعاون المشترك

الخارجية الإسرائيلية تقول إن وزيرها التقى بنظيرته الليبية لبحث إمكانات التعاون المشترك

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا". 27.08.2023, سبوتنيك عربي

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وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة ومكانيات هائلة لإسرائيل"، متابعا: "تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد".وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أفادت في عام 2021 بأن إسرائيل أجرت اتصالات مع دول بشكل علني، ومع دول أخرى، بشكل بشكل غير علني.وإدعت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل أدارت خلال السنوات الأخيرة اتصالات مع إندونيسيا وليبيا ودولة خليجية أخرى، وبأن تل أبيب أدارت اتصالات متواصلة مع إندونيسيا، موضحة أنه تم تسجيل الاتصال الأقرب مع أكبر دولة إسلامية، بعد الفيضانات التي وقعت في البلاد، في العام 2019، وقامت تل أبيب وقتها بعرض مساعدات على إندونيسيا.وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا، في سبتمبر/ أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب أيضا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لتصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20211105/ليبيا-تعلن-عدم-مشاركتها-في-مؤتمر-باريس-في-حال-دعوة-إسرائيل-1050630298.html

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