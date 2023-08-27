https://sputnikarabic.ae/20230827/السيسي-يقول-إن-مصر-تسير-بشكل-جيد-للغاية-ويدعو-المواطنين-إلى-الاطمئنان-1080468247.html
السيسي يقول إن مصر تسير بشكل جيد للغاية ويدعو المواطنين إلى الاطمئنان
السيسي يقول إن مصر تسير بشكل جيد للغاية ويدعو المواطنين إلى الاطمئنان
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تتجه في الفترة الأخيرة إلى التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T17:37+0000
2023-08-27T17:37+0000
2023-08-27T17:37+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077478030_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_cc24faefd3bcb63599e8e023c9eb0e9c.jpg
وأشار السيسي، خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، أنه "يتم الآن تدشين مصنع للأخشاب يعتمد على جريد النخل بأحدث التقنيات العالمية وهو الأمر الذي ستتوسع فيه مصر والحكومة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان، حسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.وقال الرئيس المصري إن طرح بعض الشركات في البورصة، جاء لإعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، وتحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لا بد أن يكون لها اسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.ونوه السيسي بأن "ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي"، موضحا أن "ما تشهده توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوقف أبدا عن العمل، رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.وأوضح، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استصلاح حجم كبير من الأراضي الزراعية في مصر وسيناء، مشددا على أنه "رغم الظروف العالمية، إلا أننا اتخذنا احتياطاتنا، ولدينا ما بين 5 أو6 أشهر احتياطي من السلع، لكي نكون قادرين على مجابهة أي ظروف".
https://sputnikarabic.ae/20230819/السيسي-بالجهد-والمثابرة-سنعبر-الأزمة-العالمية-1080226077.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077478030_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_d9951b0df136ad824154f9341af803f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي يقول إن مصر تسير بشكل جيد للغاية ويدعو المواطنين إلى الاطمئنان
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تتجه في الفترة الأخيرة إلى التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية.
وأشار السيسي، خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، أنه "يتم الآن تدشين مصنع للأخشاب يعتمد على جريد النخل بأحدث التقنيات العالمية وهو الأمر الذي ستتوسع فيه مصر والحكومة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان، حسب وكالة
أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.
وقال الرئيس المصري إن طرح بعض الشركات في البورصة، جاء لإعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، وتحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لا بد أن يكون لها اسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.
ونوه السيسي بأن "ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي"، موضحا أن "ما تشهده توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوقف أبدا عن العمل
، رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
وأوضح، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استصلاح حجم كبير من الأراضي الزراعية في مصر وسيناء، مشددا على أنه "رغم الظروف العالمية، إلا أننا اتخذنا احتياطاتنا، ولدينا ما بين 5 أو6 أشهر احتياطي من السلع، لكي نكون قادرين على مجابهة أي ظروف".