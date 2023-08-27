https://sputnikarabic.ae/20230827/السيسي-يقول-إن-مصر-تسير-بشكل-جيد-للغاية-ويدعو-المواطنين-إلى-الاطمئنان-1080468247.html

السيسي يقول إن مصر تسير بشكل جيد للغاية ويدعو المواطنين إلى الاطمئنان

السيسي يقول إن مصر تسير بشكل جيد للغاية ويدعو المواطنين إلى الاطمئنان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تتجه في الفترة الأخيرة إلى التصنيع الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T17:37+0000

2023-08-27T17:37+0000

2023-08-27T17:37+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077478030_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_cc24faefd3bcb63599e8e023c9eb0e9c.jpg

وأشار السيسي، خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكى والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، أنه "يتم الآن تدشين مصنع للأخشاب يعتمد على جريد النخل بأحدث التقنيات العالمية وهو الأمر الذي ستتوسع فيه مصر والحكومة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان، حسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.وقال الرئيس المصري إن طرح بعض الشركات في البورصة، جاء لإعطاء فرصة للشباب والمواطنين أن يكون لهم استثمارات مساهمة من خلال الأسهم، وتحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات وذلك لأنه لكي تدخل شركة بالبورصة لا بد أن يكون لها اسهم في البورصة واشتراطات معينة وهذا بحد ذاته سيحقق الكثير من الشفافية والمصداقية.ونوه السيسي بأن "ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي"، موضحا أن "ما تشهده توشكى هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها في الدولة".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوقف أبدا عن العمل، رغم الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.وأوضح، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد استصلاح حجم كبير من الأراضي الزراعية في مصر وسيناء، مشددا على أنه "رغم الظروف العالمية، إلا أننا اتخذنا احتياطاتنا، ولدينا ما بين 5 أو6 أشهر احتياطي من السلع، لكي نكون قادرين على مجابهة أي ظروف".

https://sputnikarabic.ae/20230819/السيسي-بالجهد-والمثابرة-سنعبر-الأزمة-العالمية-1080226077.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي