https://sputnikarabic.ae/20230819/السيسي-بالجهد-والمثابرة-سنعبر-الأزمة-العالمية-1080226077.html
السيسي: بالجهد والمثابرة سنعبر الأزمة العالمية
السيسي: بالجهد والمثابرة سنعبر الأزمة العالمية
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية العالمية بالجهد والمثابرة. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T11:33+0000
2023-08-19T11:33+0000
2023-08-19T11:33+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن السيسي، طمأنته للمصريين على أحوال بلادهم، مؤكدا أنه خلال زيارته إلى مدينة السلوم في محافظة مطروح قبل أيام، رأى عملا مستمرا لم ينقطع لخدمة الدولة المصرية، مشددا على أنهم مستمرون في العمل على كل شبر فوق أرض مصر.جاءت كلمة السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، والتي أوضح خلالها أن الأزمة التي تعيشها مصر الآن ليست سببا بها، بل هي أزمة دولية ضربت العالم أجمع.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك "مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية".وأصدرت الحكومة المصرية بيانا، أوضحت فيه أن القرار جاء بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على المواطنين.وأضاف البيان أنه "تم تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/ كانون الثاني 2024".كما لفت البيان إلى أن الدولة بذلك القرار تكون قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرًا، وذلك للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
السيسي: بالجهد والمثابرة سنعبر الأزمة العالمية
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صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية العالمية بالجهد والمثابرة.
ونقلت صحيفة
"الوطن" عن السيسي، طمأنته للمصريين على أحوال بلادهم، مؤكدا أنه خلال زيارته إلى مدينة السلوم في محافظة مطروح قبل أيام، رأى عملا مستمرا لم ينقطع لخدمة الدولة المصرية، مشددا على أنهم مستمرون في العمل على كل شبر فوق أرض مصر.
جاءت كلمة السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، والتي أوضح خلالها أن الأزمة التي تعيشها مصر الآن ليست سببا بها، بل هي أزمة دولية ضربت العالم أجمع.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية، يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك "مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية".
وأصدرت الحكومة المصرية بيانا، أوضحت فيه أن القرار جاء بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي دعا فيها إلى تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على المواطنين.
وأضاف البيان أنه "تم تثبيت أسعار بيع الكهرباء
المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/ كانون الثاني 2024".
كما لفت البيان إلى أن الدولة بذلك القرار تكون قد أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرًا، وذلك للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.