https://sputnikarabic.ae/20230827/اليابان-نسبة-الإشعاع-بعد-تصريف-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-لا-تهدد-البشر-1080456612.html
اليابان: نسبة الإشعاع بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية لا تهدد البشر
اليابان: نسبة الإشعاع بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية لا تهدد البشر
قالت وزارة البيئة اليابانية إن تركيز التريتيوم المشع في مياه المحيط الهادئ، التي تم أخذ عينات منها بعد إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية،... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T09:13+0000
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وحسب قناة "NHK"، أكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن نتيجة تحليل مياه المحيط أشارت إلى أن "تركيز التريتيوم أقل من الحد الأدنى الممكن اكتشافه (أقل من 7-8 بيكريل/لتر)".وأضافت أن نسبة الإشعاع في المياه "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".وأوضحت الوزارة أنها بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في 24 أغسطس، قامت بجمع عينات من مياه المحيط في المناطق المحيطة صباح 25 أغسطس، لتحليل تركيز المواد المشعة فيها.وأشارت إلى أنها "ستقوم بمتابعة المنطقة البحرية المحيطة"، ونشر النتائج كل أسبوع.بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان "ستجري وزارة البيئة اليابانية تحليلا بحساسية كشف عالية"، وستعلن النتيجة خلال شهرين تقريبا.وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية، قد أعلنت الخميس الماضي، بدء تصريف المياه المعالجة المشعة من المحطة في مياه المحيط الهادئ، متجاهلة مطالبات المجتمع الدولي ودول جوارها، وبينها روسيا والصين وكوريا الجنوبية، بالامتناع عن تصريف المياه المعالجة تجنبًا لتلويث مياه المحيط.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الصين-تطالب-اليابان-بإرسال-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-لمن-يعتقدون-بأنها-غير-ملوثة-للبحر-1078979222.html
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أخبار اليابان, أخبار فوكوشيما, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, أخبار فوكوشيما, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليابان: نسبة الإشعاع بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية لا تهدد البشر
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قالت وزارة البيئة اليابانية إن تركيز التريتيوم المشع في مياه المحيط الهادئ، التي تم أخذ عينات منها بعد إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، لا يهدد صحة البشر أو البيئة.
وحسب قناة
"NHK"، أكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن نتيجة تحليل مياه المحيط أشارت إلى أن "تركيز التريتيوم أقل من الحد الأدنى الممكن اكتشافه (أقل من 7-8 بيكريل/لتر)".
وأضافت أن نسبة الإشعاع في المياه "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".
وأوضحت الوزارة أنها بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية
في 24 أغسطس، قامت بجمع عينات من مياه المحيط في المناطق المحيطة صباح 25 أغسطس، لتحليل تركيز المواد المشعة فيها.
وأشارت إلى أنها "ستقوم بمتابعة المنطقة البحرية المحيطة"، ونشر النتائج كل أسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان "ستجري وزارة البيئة اليابانية تحليلا بحساسية كشف عالية"، وستعلن النتيجة خلال شهرين تقريبا.
وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية، قد أعلنت الخميس الماضي، بدء تصريف المياه المعالجة المشعة من المحطة في مياه المحيط الهادئ، متجاهلة مطالبات المجتمع الدولي
ودول جوارها، وبينها روسيا والصين وكوريا الجنوبية، بالامتناع عن تصريف المياه المعالجة تجنبًا لتلويث مياه المحيط.