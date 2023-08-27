https://sputnikarabic.ae/20230827/اليونان-تعلن-عن-زيارة-مرتقبة-لوزير-خارجيتها-إلى-تركيا-1080456898.html
اليونان تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى تركيا
اليونان تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى تركيا
وأعلنت اليونان، اليوم الأحد، أن وزير خارجيتها جورج جيرابيتريتيس سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا في 5 سبتمير/أيلول المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره التركي هاكان... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T09:33+0000
2023-08-27T09:33+0000
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وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان أن الوزيرين "سيناقشان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اتفقا الشهر الماضي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على عقد اجتماع مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين في مدينة سالونيك اليونانية الخريف المقبل.ووفقًا لبيان الرئاسة التركية، فقد اتفق الطرفان حينها على أنه "من مصلحة البلدين استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية الذي نشأ على مدى الأشهر الأخيرة".وأكد الطرفان أنهما يتطلعان لمزيد من الاتصالات على جميع المستويات، من أجل بناء مناخ من الثقة، وتهيئة الظروف التي ستؤدي لتحسين العلاقات التركية اليونانية.
https://sputnikarabic.ae/20230106/تركيا-لليونان-نمد-يد-الصداقة-فتعالوا-نتحدث-ونتحاور-بشكل-مباشر-1071992053.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو
اليونان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو
اليونان تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى تركيا
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وأعلنت اليونان، اليوم الأحد، أن وزير خارجيتها جورج جيرابيتريتيس سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا في 5 سبتمير/أيلول المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان
أن الوزيرين "سيناقشان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اتفقا الشهر الماضي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو
) التي انعقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، على عقد اجتماع مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين في مدينة سالونيك اليونانية الخريف المقبل.
ووفقًا لبيان الرئاسة التركية، فقد اتفق الطرفان حينها على أنه "من مصلحة البلدين استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية الذي نشأ على مدى الأشهر الأخيرة".
وأكد الطرفان أنهما يتطلعان لمزيد من الاتصالات على جميع المستويات، من أجل بناء مناخ من الثقة، وتهيئة الظروف التي ستؤدي لتحسين العلاقات التركية اليونانية
.