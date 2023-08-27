عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/سياسي-إيطالي-سابق-يؤكد-فشل-استراتيجية-الناتو-في-أوكرانيا-1080452713.html
سياسي إيطالي سابق يؤكد فشل استراتيجية الناتو في أوكرانيا
سياسي إيطالي سابق يؤكد فشل استراتيجية الناتو في أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، أن استراتيجية حلف شمال الأطلسي تجاه الصراع في أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة للحلف، كما أن العقوبات... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T07:05+0000
2023-08-27T07:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104487/75/1044877554_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_2dec9abf1ccfa8d50613baef42334257.jpg
وجاءت تصريحات كونتي على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن "الاستراتيجية المتبعة حاليا من حلف شمال الأطلسي، والتي تعتمد على الإمدادات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ومنطق التصعيد، لم تؤد إلى الهزيمة العسكرية لروسيا، معتبرا أنه لم تكن هناك هزيمة للجيش الروسي في باخموت (أرتيموفسك)، ولم يحدث انهيار بوحداته العسكرية، ولم يكن هناك تراجع خلال الهجوم المضاد الأوكراني".واعترف كونتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تؤد إلى إفلاسها ولم تقوض اقتصادها، مضيفا أن احتمال زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا انهارت أمام تعزيز قيادة بوتين ونمو الإجماع الداخلي له والسياسة الغربية لم تؤد إلى عزل روسيا، مؤكدا على أن عزلة روسيا لم تصبح بأي حال من الأحوال حقيقة واقعة. بل على العكس من ذلك. لقد انتهت للتو القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس بقيادة روسيا والصين باحتمال محدد لتوسعها الإضافي في عام 2024، والذي سيغطي 45٪ من مساحة العالم و38.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وشدد كونتي على أن "الصراع في أوكرانيا كشف عن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية مشتركة فعالة وممارسة قيادة سياسية واقتصادية مستقلة"، مؤكدا على تبعية القادة الأوروبيين للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230823/ساركوزي-استمرار-النزاع-في-أوكرانيا-يجعل-أوروبا-كالراقصة-على-حافة-فوهة-بركان-1080368063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104487/75/1044877554_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_2ba27a5a2872c4307f08c9c35471983c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سياسي إيطالي سابق يؤكد فشل استراتيجية الناتو في أوكرانيا

07:05 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، أن استراتيجية حلف شمال الأطلسي تجاه الصراع في أوكرانيا لم تؤد إلى النتيجة المرجوة للحلف، كما أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تشل اقتصادها.
وجاءت تصريحات كونتي على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إن "الاستراتيجية المتبعة حاليا من حلف شمال الأطلسي، والتي تعتمد على الإمدادات العسكرية المستمرة لأوكرانيا ومنطق التصعيد، لم تؤد إلى الهزيمة العسكرية لروسيا، معتبرا أنه لم تكن هناك هزيمة للجيش الروسي في باخموت (أرتيموفسك)، ولم يحدث انهيار بوحداته العسكرية، ولم يكن هناك تراجع خلال الهجوم المضاد الأوكراني".
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ساركوزي: استمرار النزاع في أوكرانيا يجعل أوروبا "كالراقصة على فوهة بركان"
23 أغسطس, 22:43 GMT
واعترف كونتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لم تؤد إلى إفلاسها ولم تقوض اقتصادها، مضيفا أن احتمال زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا انهارت أمام تعزيز قيادة بوتين ونمو الإجماع الداخلي له والسياسة الغربية لم تؤد إلى عزل روسيا، مؤكدا على أن عزلة روسيا لم تصبح بأي حال من الأحوال حقيقة واقعة. بل على العكس من ذلك. لقد انتهت للتو القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس بقيادة روسيا والصين باحتمال محدد لتوسعها الإضافي في عام 2024، والذي سيغطي 45٪ من مساحة العالم و38.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وشدد كونتي على أن "الصراع في أوكرانيا كشف عن عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية مشتركة فعالة وممارسة قيادة سياسية واقتصادية مستقلة"، مؤكدا على تبعية القادة الأوروبيين للولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала