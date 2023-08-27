https://sputnikarabic.ae/20230827/مجلس-النواب-الليبي-يدعو-لجلسة-طارئة-لمناقشة-لقاء-المنقوش-مع-نظيرها-الإسرائيلي-1080473337.html
مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة طارئة لمناقشة لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي
مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة طارئة لمناقشة لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي
دعا مجلس النواب الليبي في وقت متأخر الأحد، إلى جلسة طارئة في مدينة بنغازي الاثنين، لمناقشة ما وصفه بالجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي و ثوابته الوطنية ، مشيرا... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T23:58+0000
2023-08-27T23:58+0000
2023-08-27T23:58+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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بنغازي- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه :" إنه يدعو الأعضاء إلى جلسة طارئة لـ" مناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية".وجاءت دعوة رئاسة مجلس النواب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.يذكر أن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر قرارا مساء الأحد، بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق. تأتي تلك الخطوة وفقا للقرار رقم 368 لعام 2023، وذلك في أعقاب لقاء المنقوش الذي جرى في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من القرار الذي ينص على تعليق عمل السيدة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وإحالتها للتحقيق، وتنص المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في مجلس الوزراء.من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/الخارجية-الليبية-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-المنقوش-بوزير-الخارجية-الإسرائيلي-في-روما-1080473068.html
https://sputnikarabic.ae/20230827/الأعلى-للدولة-الليبية-يستنكر-لقاء-وزيرة-خارجية-حكومة-الوحدة-الوطنية-بنظيرها-الإسرائيلي-1080472381.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, عبد الحميد الدبيبة
مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة طارئة لمناقشة لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي
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دعا مجلس النواب الليبي في وقت متأخر الأحد، إلى جلسة طارئة في مدينة بنغازي الاثنين، لمناقشة ما وصفه بالجريمة المرتكبة بحق الشعب الليبي و ثوابته الوطنية ، مشيرا إلى لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
بنغازي- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه :" إنه يدعو الأعضاء إلى جلسة طارئة لـ" مناقشة الجريمة القانونية والأخلاقية المرتكبة في حق الشعب الليبي وثوابته الوطنية".
وجاءت دعوة رئاسة مجلس النواب بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش
، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
يذكر أن رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، كان قد أصدر قرارا مساء الأحد، بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.
تأتي تلك الخطوة وفقا للقرار رقم 368 لعام 2023، وذلك في أعقاب لقاء المنقوش الذي جرى في روما
قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من القرار الذي ينص على تعليق عمل السيدة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وإحالتها للتحقيق، وتنص المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في مجلس الوزراء.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا.