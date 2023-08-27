https://sputnikarabic.ae/20230827/إيقاف-وزيرة-الخارجية-الليبية-عن-العمل-احتياطيا-وإحالتها-للتحقيق-1080472887.html

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق

أصدر رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، قرارا مساء الأحد، يتضمن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T22:27+0000

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بنغازي- سبوتنيك. تأتي تلك الخطوة وفقا للقرار رقم 368 لعام 2023، وذلك بناءً على لقاء المنقوش الذي جرى في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة من القرار الذي ينص على تعليق عمل السيدة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وإحالتها للتحقيق، وتنص المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة تحقيق تتألف من وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى في مجلس الوزراء. ومن المنتظر أن تكون مهمة اللجنة التحقيق الإداري مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن الموضوع المذكور في التقرير الذي تم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات التي اتخذتها، على أن تقدم اللجنة تقريرًا يحتوي على نتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى.وفقًا للمادة الثالثة، تم تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتًا.في وقت سابق، طالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة بتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، وأوضح المجلس أن التعاون والتنسيق الثنائي المذكور لا يعبر عن سياسة الدولة الليبية في الشؤون الخارجية ولا يمثل القواعد الوطنية الليبية.وسابقا، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وصف كوهين الاجتماع بينه وبين وزيرة الخارجية الليبية بأنه "خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا"، وهو أول اجتماع يجمع بين وزير خارجية إسرائيلي ونظيره الليبي.

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