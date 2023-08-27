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https://sputnikarabic.ae/20230827/مركز-المصالحة-الروسي-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-التصادم-في-سوريا-1080471821.html
مركز المصالحة الروسي يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
مركز المصالحة الروسي يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا
أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن طائرات "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة في سوريا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T20:26+0000
2023-08-27T20:26+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي: "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة يوميا فيما يتعلق برحلات الطائرات غير المنسقة".وأكد مركز المصالحة الروسي مرارًا أن الجيش الروسي غير مسؤول عن سلامة الطائرات المسيرة التابعة لـ"التحالف" في أثناء تحليقها في مهام غير منسقة.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230827/هروب-عناصر-من-داعش-كانوا-محتجزين-في-سجن-تابع-لـقسد-شمال-شرقي-سوريا-1080471406.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا

20:26 GMT 27.08.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationأول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة "حميميم" السورية
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن طائرات "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة في سوريا.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي: "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة يوميا فيما يتعلق برحلات الطائرات غير المنسقة".

وأوضح أنه "في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 14 خرقاً لـ6 من مقاتلات "إف 35" و6 مقاتلات "إف 16" وطائرتين دون طيار متعددتي الأغراض".

أحد أعضاء قوات سوريا الديمقراطية داخل سجن بناه مقاتلو داعش في مدينة الرقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
هروب عناصر من "داعش" كانوا محتجزين في سجن تابع لـ"قسد" شمال شرقي سوريا
20:08 GMT
وأكد مركز المصالحة الروسي مرارًا أن الجيش الروسي غير مسؤول عن سلامة الطائرات المسيرة التابعة لـ"التحالف" في أثناء تحليقها في مهام غير منسقة.
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.
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