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مركز المصالحة الروسي يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا

مركز المصالحة الروسي يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع التصادم" في سوريا

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن طائرات "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة في سوريا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T20:26+0000

2023-08-27T20:26+0000

2023-08-27T20:26+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي: "التحالف" الدولي بقيادة أمريكا في سوريا انتهك بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة يوميا فيما يتعلق برحلات الطائرات غير المنسقة".وأكد مركز المصالحة الروسي مرارًا أن الجيش الروسي غير مسؤول عن سلامة الطائرات المسيرة التابعة لـ"التحالف" في أثناء تحليقها في مهام غير منسقة.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن أمريكا تُعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.

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