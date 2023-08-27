https://sputnikarabic.ae/20230827/هروب-عناصر-من-داعش-كانوا-محتجزين-في-سجن-تابع-لـقسد-شمال-شرقي-سوريا-1080471406.html
هروب عناصر من "داعش" كانوا محتجزين في سجن تابع لـ"قسد" شمال شرقي سوريا
هروب عناصر من "داعش" كانوا محتجزين في سجن تابع لـ"قسد" شمال شرقي سوريا
أكدت مصادر محلية في شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، فرار عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، من سجن الثانوية الصناعية في مدينة... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
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دمشق - سبوتنيك. وقالت المصادر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "فر عدد من إرهابيي داعش المحتجزين بسجن الصناعة التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالحسكة".وقالت المصادر إن "قوات "قسد" فرضت حظرا للتجول في عدد من أحياء الحسكة، وطالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت الالتزام بمنازلهم حفاظا على حياتهم".وأكدت المصادر أنه "بالتزامن مع ذلك داهمت قوات "قسد" منزلي القياديين في مجلس دير الزور العسكري، أبو الحارث الشعيطي، وأبو جبر الشعيط، في حي العزيزية في محاولة لاعتقالهما دون معرفة الأسباب".وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2022، هاجمت مجموعات تابعة لتنظيم "داعش"، سجن الثانوية الصناعية، لمدة تسعة أيام، انتهت بمقتل العشرات من إرهابيي التنظيم والمحتجزين داخل السجن، إضافة لمقتل نحو 140 عنصرا من "قسد".
https://sputnikarabic.ae/20230826/وزير-الداخلية-الإيراني-داعش-وأمريكا-وراء-الهجوم-على-مرقد-شاه-جراغ-في-شيراز-1080431148.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
هروب عناصر من "داعش" كانوا محتجزين في سجن تابع لـ"قسد" شمال شرقي سوريا
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أكدت مصادر محلية في شمال شرق سوريا، اليوم الأحد، فرار عناصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة.
دمشق - سبوتنيك. وقالت المصادر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "فر عدد من إرهابيي داعش المحتجزين بسجن الصناعة التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالحسكة".
وأضافت المصادر أن "قسد استنفرت بمحيط سجن الثانوية الصناعية بمدخل الحسكة الجنوبي بعد تنفيذ المحتجزين بالسجن عصيانا وفرار عدد من إرهابي داعش، وأغلقت "قسد" كل المداخل المؤدية إلى السجن".
وقالت المصادر إن "قوات "قسد" فرضت حظرا للتجول في عدد من أحياء الحسكة، وطالبت الأهالي عبر مكبرات الصوت الالتزام بمنازلهم حفاظا على حياتهم".
وأكدت المصادر أنه "بالتزامن مع ذلك داهمت قوات "قسد" منزلي القياديين في مجلس دير الزور العسكري، أبو الحارث الشعيطي، وأبو جبر الشعيط، في حي العزيزية في محاولة لاعتقالهما دون معرفة الأسباب".
وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2022، هاجمت مجموعات تابعة لتنظيم "داعش"، سجن الثانوية الصناعية، لمدة تسعة أيام، انتهت بمقتل العشرات من إرهابيي التنظيم والمحتجزين داخل السجن، إضافة لمقتل نحو 140 عنصرا من "قسد".