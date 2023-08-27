https://sputnikarabic.ae/20230827/مساعد-المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يزور-إيران-قريبا-1080456023.html
مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران قريبا
مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران قريبا
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور إيران قريبا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T08:52+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمة له بعد إزاحته الستار عن النويدة (النوكليد) المشعة سيزيوم 137، بمناسبة أسبوع الحكومة في إيران.وأضاف أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير على المسار الصحيح".وتابع "أعلمنا وزارة الخارجية الايرانية بأننا جاهزون لتوضيح برنامجنا النووي لدول المنطقة وأن يبدأ التعاون بيننا وبين دول المنطقة"، مشيرا إلى أن بلاده لن تتوقف عن تطوير الصناعة النووية.وأوضح أن "إيران من الدول النادرة في العالم التي لديها صناعة نووية مستقلة".وأزاحت إيران الستار عن النويدة (النوكليد) المشعة سيزيوم 137 بحضور محمد إسلامي في معرض رواية الخدمة المقام بمناسبة أسبوع الحكومة في إيران.وسيزيوم 137 هو باعث لأشعة جاما ويستخدم في العلاج الإشعاعي وفي القطاع الصناعي وخاصة في أجهزة القياس الصناعية.يشار إلى أن أسبوع الحكومة الإيرانية يبدأ يوم 24 آب/ أغسطس، ويوافق ذكرى مقتل الرئيس الايراني الأسبق محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بتفجير إرهابي في مكتب رئاسة الجمهورية بطهران عام 1981.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إيران-تحدد-5-نقاط-ساحلية-لإنشاء-مفاعلات-نووية-ضخمة--1079713195.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران قريبا
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيزور إيران قريبا.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال كلمة له بعد إزاحته الستار عن النويدة (النوكليد) المشعة سيزيوم 137، بمناسبة أسبوع الحكومة في إيران.
وأضاف أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير على المسار الصحيح".
وتابع "أعلمنا وزارة الخارجية الايرانية بأننا جاهزون لتوضيح برنامجنا النووي
لدول المنطقة وأن يبدأ التعاون بيننا وبين دول المنطقة"، مشيرا إلى أن بلاده لن تتوقف عن تطوير الصناعة النووية.
وأوضح أن "إيران من الدول النادرة في العالم التي لديها صناعة نووية مستقلة".
وأزاحت إيران الستار عن النويدة (النوكليد) المشعة سيزيوم 137 بحضور محمد إسلامي في معرض رواية الخدمة المقام بمناسبة أسبوع الحكومة في إيران
.
وسيزيوم 137 هو باعث لأشعة جاما ويستخدم في العلاج الإشعاعي وفي القطاع الصناعي وخاصة في أجهزة القياس الصناعية.
يشار إلى أن أسبوع الحكومة الإيرانية يبدأ يوم 24 آب/ أغسطس، ويوافق ذكرى مقتل الرئيس الايراني الأسبق محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بتفجير إرهابي في مكتب رئاسة الجمهورية بطهران عام 1981.