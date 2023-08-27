عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ميسي-يسجل-أول-أهدافه-في-الدوري-الأمريكي-فيديو-1080453011.html
ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي... فيديو
ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي... فيديو
تواصل تأثير ليونيل ميسي على فريق إنتر ميامي بعدما قاد فريقه إلى فوز جديد في الدوري الأمريكي، بعد فوزه بأول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات، كما تأهل إلى... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T07:18+0000
2023-08-27T07:18+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار كرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080311479_0:0:2961:1667_1920x0_80_0_0_aa3e9432d54f128cd9962f66b9473ea6.jpg
وفاز فريق إنتر ميامي بهدفين دون رد على حساب نيويورك ريد بولز، مساء السبت، ضمن لقاءات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهو الفوز السادس فقط للفريق خلال 23 مباراة.وأحرز الهدف الأول لإنتر ميامي دييغو غوميز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. وبدأ ميسي المباراة من الدقيقة 60، وسط هتافات الآلاف من مشجعيه الذين لم يتوقفوا عن ترديد اسمه طوال المباراة.وسجل ميسي الهدف الثاني للفريق والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89، ليرفع رصيده في جميع المنافسات مع إنتر ميامي إلى 11 هدفا في 9 مباريات.وهذا هو الانتصار الأول لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة في البطولة (8 هزائم و3 تعادلات).
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080311479_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_9306aa027c29f0cc3ec9478212c93488.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار كرة القدم
رياضة, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار كرة القدم

ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي... فيديو

07:18 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA المهاجم الأرجنتيني رقم 10 في إنتر ميامي، ليونيل ميسي ، يحتفل بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الدوري ضد نادي ناشفيل، في 19 أغسطس 2023
 المهاجم الأرجنتيني رقم 10 في إنتر ميامي، ليونيل ميسي ، يحتفل بعد فوزه في المباراة النهائية لكأس الدوري ضد نادي ناشفيل، في 19 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
تابعنا عبرTelegramNabd
تواصل تأثير ليونيل ميسي على فريق إنتر ميامي بعدما قاد فريقه إلى فوز جديد في الدوري الأمريكي، بعد فوزه بأول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات، كما تأهل إلى نهائي كأس أمريكا.
وفاز فريق إنتر ميامي بهدفين دون رد على حساب نيويورك ريد بولز، مساء السبت، ضمن لقاءات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهو الفوز السادس فقط للفريق خلال 23 مباراة.
وأحرز الهدف الأول لإنتر ميامي دييغو غوميز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.
وبدأ ميسي المباراة من الدقيقة 60، وسط هتافات الآلاف من مشجعيه الذين لم يتوقفوا عن ترديد اسمه طوال المباراة.
وسجل ميسي الهدف الثاني للفريق والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89، ليرفع رصيده في جميع المنافسات مع إنتر ميامي إلى 11 هدفا في 9 مباريات.
وهذا هو الانتصار الأول لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة في البطولة (8 هزائم و3 تعادلات).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:21 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала