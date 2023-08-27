https://sputnikarabic.ae/20230827/ميسي-يسجل-أول-أهدافه-في-الدوري-الأمريكي-فيديو-1080453011.html
ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي... فيديو
ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي... فيديو
تواصل تأثير ليونيل ميسي على فريق إنتر ميامي بعدما قاد فريقه إلى فوز جديد في الدوري الأمريكي، بعد فوزه بأول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات، كما تأهل إلى... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T07:18+0000
2023-08-27T07:18+0000
2023-08-27T07:18+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار كرة القدم
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وفاز فريق إنتر ميامي بهدفين دون رد على حساب نيويورك ريد بولز، مساء السبت، ضمن لقاءات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهو الفوز السادس فقط للفريق خلال 23 مباراة.وأحرز الهدف الأول لإنتر ميامي دييغو غوميز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. وبدأ ميسي المباراة من الدقيقة 60، وسط هتافات الآلاف من مشجعيه الذين لم يتوقفوا عن ترديد اسمه طوال المباراة.وسجل ميسي الهدف الثاني للفريق والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89، ليرفع رصيده في جميع المنافسات مع إنتر ميامي إلى 11 هدفا في 9 مباريات.وهذا هو الانتصار الأول لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة في البطولة (8 هزائم و3 تعادلات).
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار كرة القدم
رياضة, ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار كرة القدم
ميسي يسجل أول أهدافه في الدوري الأمريكي... فيديو
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تواصل تأثير ليونيل ميسي على فريق إنتر ميامي بعدما قاد فريقه إلى فوز جديد في الدوري الأمريكي، بعد فوزه بأول لقب في تاريخه بفوزه بكأس الدوريات، كما تأهل إلى نهائي كأس أمريكا.
وفاز فريق إنتر ميامي
بهدفين دون رد على حساب نيويورك ريد بولز، مساء السبت، ضمن لقاءات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهو الفوز السادس فقط للفريق خلال 23 مباراة.
وأحرز الهدف الأول لإنتر ميامي دييغو غوميز في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.
وبدأ ميسي
المباراة من الدقيقة 60، وسط هتافات الآلاف من مشجعيه الذين لم يتوقفوا عن ترديد اسمه طوال المباراة.
وسجل ميسي الهدف الثاني للفريق والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89، ليرفع رصيده في جميع المنافسات مع إنتر ميامي إلى 11 هدفا في 9 مباريات.
وهذا هو الانتصار الأول لإنتر ميامي في الدوري الأمريكي
بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة في البطولة (8 هزائم و3 تعادلات).