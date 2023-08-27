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وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي الوضع في النيجر وليبيا
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي الوضع في النيجر وليبيا
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث بحثا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الأوضاع فى النيجر... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T11:09+0000
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قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وتطرق الجانبان أيضا إلى الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.ووفقا للبيان، أطلع شكري نظيره الإيطالي على رؤية بلاده بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة. إلى ذلك، استمع وزير الخارجية الإيطالي إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم.كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
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مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, أخبار ليبيا اليوم, النيجر, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي الوضع في النيجر وليبيا

11:09 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
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تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث بحثا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الأوضاع فى النيجر وليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتطرق الجانبان أيضا إلى الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ووفقا للبيان، أطلع شكري نظيره الإيطالي على رؤية بلاده بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

إلى ذلك، استمع وزير الخارجية الإيطالي إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم.

كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
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