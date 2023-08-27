وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي الوضع في النيجر وليبيا
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
© Sputnik . Aleksey Maishev/
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث بحثا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الأوضاع فى النيجر وليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال الاتصال سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتطرق الجانبان أيضا إلى الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيطاليا "أنطونيو تاياني"…الاتصال تناول سبل دعم العلاقات الثنائية المتميزة، والارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثماري، كما ناقش الوزيران الأوضاع فى النيجر وليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية. @Antonio_Tajani@ItalyMFA pic.twitter.com/CQbxZEZXdB— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 27, 2023
ووفقا للبيان، أطلع شكري نظيره الإيطالي على رؤية بلاده بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.
إلى ذلك، استمع وزير الخارجية الإيطالي إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم.
كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
إلى ذلك، استمع وزير الخارجية الإيطالي إلى تقييم الوزير شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم.
كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.