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https://sputnikarabic.ae/20230828/أسطول-البحر-الأسود-يتزود-بطائرة-ساريش-2-المسيرة-بتقنية-الجناح-الطائر-1080485061.html
أسطول البحر الأسود يتزود بطائرة "ساريش-2" المسيرة بتقنية "الجناح الطائر"
أسطول البحر الأسود يتزود بطائرة "ساريش-2" المسيرة بتقنية "الجناح الطائر"
صرّح مدير مكتب موسكو التابع لشركة "روبويافيا" المطوّرة للطائرة "ساريش"، فالنتين كيسليوف، أنه يمكن تزويد أسطول البحر الأسود الروسي بطائرة "ساريش-2" المسيرة... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T11:37+0000
2023-08-28T11:37+0000
روسيا
سلاح روسيا
البحر الأسود
أسطول البحر الأسود
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وقال كيسليوف: "الآن تخضع طائرتنا الاستطلاعية دون طيار "ساريش-2" لاختبارات الحالة، وقد اختبرناها بشكل منفصل في أسطول البحر الأسود".وأضاف: "تم تجهيز تطويرنا بكاميرا فيديو وجهاز تصوير حراري يحتوي على تكبير 60 مرة بتنسيق عالي الدقة، وجهاز كمبيوتر مثبت على متن الطائرة دون طيار، وبمساعدة الرؤية الآلية يمكن لـ"ساريش" اكتشاف معدات العدو على مسافة يصل مداها إلى 2.5 كيلومتر، كما يقوم الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة بتتبعها وحساب إحداثياتها، ما يسهل عمل مشغل الطائرة دون طيار بشكل كبير".في وقت سابق، أبلغ كيسليوف وكالة "سبوتنيك" عن تطور واعد آخر لـ"روبويافيا"، وهي طائرة دون طيار هجومية مفاجئة تم إنشاؤها لصالح القوات البرية الروسية، قادرة على حمل لغمين من عيار 82 ملم.وأوضح أن هذه الطائرة دون طيار مصنوعة على شكل طائرة رباعية المروحية، والتي يمكن طيها ونقلها في حقيبة الظهر، وتبلغ كتلة المروحية 24 كيلوغراما، ويمكن للجهاز رفع حمولة قصوى تبلغ سبعة كيلوغرامات.
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روسيا, سلاح روسيا, البحر الأسود, أسطول البحر الأسود
روسيا, سلاح روسيا, البحر الأسود, أسطول البحر الأسود

أسطول البحر الأسود يتزود بطائرة "ساريش-2" المسيرة بتقنية "الجناح الطائر"

11:37 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Evgeniy Karasevسفن أسطول البحر الأسود في بالتيسك
سفن أسطول البحر الأسود في بالتيسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Evgeniy Karasev
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صرّح مدير مكتب موسكو التابع لشركة "روبويافيا" المطوّرة للطائرة "ساريش"، فالنتين كيسليوف، أنه يمكن تزويد أسطول البحر الأسود الروسي بطائرة "ساريش-2" المسيرة بتقنية "الجناح الطائر"، وأنه تم بالفعل اختبارها في أسطول البحر الأسود.
وقال كيسليوف: "الآن تخضع طائرتنا الاستطلاعية دون طيار "ساريش-2" لاختبارات الحالة، وقد اختبرناها بشكل منفصل في أسطول البحر الأسود".

وفي حديثه عن الخصائص التقنية للمسيرة، أوضح أن "ساريش" مجهزة بمحرك كهربائي مصنوع وفق مخطط "الجناح الطائر"، ويبلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 14 كيلوغراما، ويبلغ طول جناحيها 3.1 متر، ويبلغ أقصى ارتفاع للطيران 5 كيلومترات، وتبلغ سرعتها 108 كم/ساعة.

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وأضاف: "تم تجهيز تطويرنا بكاميرا فيديو وجهاز تصوير حراري يحتوي على تكبير 60 مرة بتنسيق عالي الدقة، وجهاز كمبيوتر مثبت على متن الطائرة دون طيار، وبمساعدة الرؤية الآلية يمكن لـ"ساريش" اكتشاف معدات العدو على مسافة يصل مداها إلى 2.5 كيلومتر، كما يقوم الكمبيوتر الموجود على متن الطائرة بتتبعها وحساب إحداثياتها، ما يسهل عمل مشغل الطائرة دون طيار بشكل كبير".

وأكد ممثل الشركة المطوّرة أن "ساريش" محمية من أنظمة الحرب الإلكترونية والأقمار الصناعية، كما أنها تحتوي على خوارزميات تسمح للطائرة دون طيار بالعودة إلى القاعدة حتى في حالة فقدان الاتصال بالكامل.

في وقت سابق، أبلغ كيسليوف وكالة "سبوتنيك" عن تطور واعد آخر لـ"روبويافيا"، وهي طائرة دون طيار هجومية مفاجئة تم إنشاؤها لصالح القوات البرية الروسية، قادرة على حمل لغمين من عيار 82 ملم.
وأوضح أن هذه الطائرة دون طيار مصنوعة على شكل طائرة رباعية المروحية، والتي يمكن طيها ونقلها في حقيبة الظهر، وتبلغ كتلة المروحية 24 كيلوغراما، ويمكن للجهاز رفع حمولة قصوى تبلغ سبعة كيلوغرامات.
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