https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-قيادة-النصرة-ومعاقلها-في-سوريا--1080503280.html
القوات الروسية تقصف مواقع قيادة "النصرة" ومعاقلها في سوريا
القوات الروسية تقصف مواقع قيادة "النصرة" ومعاقلها في سوريا
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن القوات الروسية قصفت مراكز قيادة ومعاقل لجماعة جبهة "النصرة"... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T20:04+0000
2023-08-28T20:04+0000
2023-08-28T20:04+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 28 آب/أغسطس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات ضد مركزين للقيادة ومعقلا لجبهة النصرة كانوا متورطين في الهجوم على موقع للقوات السورية والبنية التحتية المدنية".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، وقت سابق اليوم، في بيان على موقعها الإلكتروني أنه "رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية أخيرا على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من القوات المسلحة السورية بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي".وأضاف البيان أن الضربات الجوية أدت إلى تدمير تلك المقرات بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم.
https://sputnikarabic.ae/20230828/طائرات-إسرائيلية-تقصف-البنية-التحتية-لمطارات-في-سوريا-1080502300.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
القوات الروسية تقصف مواقع قيادة "النصرة" ومعاقلها في سوريا
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، أن القوات الروسية قصفت مراكز قيادة ومعاقل لجماعة جبهة "النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) التي شاركت في هجمات على مواقع عسكرية سورية.
وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 28 آب/أغسطس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات ضد مركزين للقيادة ومعقلا لجبهة النصرة كانوا متورطين في الهجوم على موقع للقوات السورية والبنية التحتية المدنية".
وقبل نحو أسبوع، أعلن مركز المصالحة الروسي، أن القوات الجوية الروسية، نفذت سلسلة ضربات على مواقع قيادة جبهة النصرة الإرهابية شمال غرب إدلب في سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، وقت سابق اليوم، في بيان على موقعها الإلكتروني أنه "رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية أخيرا على المواقع والنقاط العسكرية لقواتنا العاملة في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من القوات المسلحة السورية بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية لمقرات التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار التوحيد وهيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي".
وأضاف البيان أن الضربات الجوية أدت إلى تدمير تلك المقرات بشكل كامل بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة ومقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين ومتزعميهم.