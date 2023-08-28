https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-ما-يحدث-اليوم-هو-عملية-استنزاف-للقوات-الأوكرانية-وليس-هجوما-مضادا-1080492842.html

خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجوما مضادا

خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجوما مضادا

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T14:38+0000

2023-08-28T14:38+0000

2023-08-28T14:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجومًا مضادا خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجومًا مضادا

زابوروجيه محور مهم ميدانيًا ونقطة استراتيجية قد تغيير الأحداث. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور سمير راغب لبرنامجنا:مستشار أمريكي سابق يؤكد أن أوكرانيا لن تكون مستقلة بعد الصراع ودعمها بالمال من البنوك الأمريكية. وعن هذا الموضوع أضاف راغب قائلا:وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لعملية عسكرية وإعادة مشهد الاغتيالات، والمقاومة الفلسطينية تراقب عن كثب. عن هذا الموضع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج لبرنامجنا:عدوان إسرائيلي جديد يطال مطار حلب بسوريا ويخرجه عن الخدمة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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