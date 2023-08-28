https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-ما-يحدث-اليوم-هو-عملية-استنزاف-للقوات-الأوكرانية-وليس-هجوما-مضادا-1080492842.html
خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجوما مضادا
خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجوما مضادا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T14:38+0000
2023-08-28T14:38+0000
2023-08-28T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجومًا مضادا
خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجومًا مضادا
زابوروجيه محور مهم ميدانيًا ونقطة استراتيجية قد تغيير الأحداث. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور سمير راغب لبرنامجنا:مستشار أمريكي سابق يؤكد أن أوكرانيا لن تكون مستقلة بعد الصراع ودعمها بالمال من البنوك الأمريكية. وعن هذا الموضوع أضاف راغب قائلا:وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لعملية عسكرية وإعادة مشهد الاغتيالات، والمقاومة الفلسطينية تراقب عن كثب. عن هذا الموضع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج لبرنامجنا:عدوان إسرائيلي جديد يطال مطار حلب بسوريا ويخرجه عن الخدمة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: ما يحدث اليوم هو عملية استنزاف للقوات الأوكرانية وليس هجوما مضادا
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
زابوروجيه محور مهم ميدانيًا ونقطة استراتيجية قد تغيير الأحداث. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور سمير راغب لبرنامجنا:
"حتى الأن لم تتوصل القوات الأوكرانية للدفاعات الروسية المحصَّنة، أما المناطق التي توصلت اليها فهي داخل الوادي وليس في مناطق أورخيف وغيرها ولكي تتمكن من التوجه صوب زابوروجيه فأمامها الكثير وهذا يعرّض الجانب الأوكراني للخسائر ويحتاج إلى قوات أكثر أمّا الجانب الروسي فـ بإمكانه أن يعمل على إجهاضه بكافة الطرق المتاحة عسكريا".
مستشار أمريكي سابق يؤكد أن أوكرانيا لن تكون مستقلة بعد الصراع ودعمها بالمال من البنوك الأمريكية. وعن هذا الموضوع أضاف راغب قائلا:
"معركة الهجوم المضاد التي تمت حصل فيها زيلينسكي على أكبر دعم عسكري غربي متاح، وبالتالي لن يكون هناك دعم لمعركة هجوم جديدة فقد فشل الهجوم المضاد بسبب الفكرة من تسميته كهجوم كون هذا التعبير عسكريا يتحدث عن نتائج واستعادة أراضي وهذا كله لم يحدث بهجوم أوكرانيا".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لعملية عسكرية وإعادة مشهد الاغتيالات، والمقاومة الفلسطينية تراقب عن كثب. عن هذا الموضع قال الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج لبرنامجنا:
"كل التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي تدل على شيء واحد فقط وهو فشل هذه الحكومة وهذا الوزير تحديدا في أداء مهامه وقدرته على حماية المستوطنين في الضفة وفي فلسطين بشكل عام، وبالتالي فشل هذه الحكومة فشلا ذريعا سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، ما أدى إلى اللجوء إلى تصريحات لا يوجد لها أي تغطية على أرض الواقع".
عدوان إسرائيلي جديد يطال مطار حلب بسوريا ويخرجه عن الخدمة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب بحديثه معنا:
"إسرئيل دائما في خشية من تنامي القدرات العسكرية السورية وهي تعمل على استهداف المطارات تحديدا بحجة منع وصول أسلحة إيرانية لسوريا، وهذا قد يخلق حالة من التوازن العسكري والذي إن حصل لن يكون لصالح إسرئيل، بل لصالح دول محور المقاومة بسوريا، لبنان، إيران وحتى العراق ومن الواضح وجود ضوء أخضر أمريكي بهذا الاستهداف".
التفاصيل في الملف الصوتي...