https://sputnikarabic.ae/20230828/ديرالزور-على-فوهة-بركان-انشقاق-القوات-الموالية-للجيش-الأمريكي-مع-ارتفاع-حدة-الاشتباكات-الداخلية-1080501437.html

ديرالزور على فوهة بركان.. انشقاق القوات الموالية للجيش الأمريكي مع ارتفاع حدة الاشتباكات الداخلية

ديرالزور على فوهة بركان.. انشقاق القوات الموالية للجيش الأمريكي مع ارتفاع حدة الاشتباكات الداخلية

ارتفعت وتيرة وحدة الاشتباكات الداخلية المسلحة بين مجموعات متنافسة من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في أرياف محافظة دير الزور شرقي سوريا، على خلفية اعتقال... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T18:18+0000

2023-08-28T18:18+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف دير الزور، بأن أبناء القبائل العربية ومسلحي "مجلس دير الزور العسكري" قطعوا عددا كبيرا من الطرقات العامة والفرعية ومنها إحدى الطرق الواصلة إلى قاعدة حقل "العمر" النفطي التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الاثنين 28 آب/ آغسطس، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات "قسد" التي جلبت تعزيزات عسكرية كبيرة من محافظتي الحسكة والرقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مجموعة كبيرة من الطرفين.وكشفت المصادر أن قبيلتي البكارة والعكيدات شكلتا ما يشبه "التحالف العسكري المشترك" وذلك لمواجهة الحملة العسكرية الكبيرة التي أعلنت عنها قوات "قسد" بدعم من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، والتي تهدف للقضاء على "مجلس دير الزور العسكري" الذي يشكل قوامه الأعظم "أبناء قبيلة العكيدات".وتابعت المصادر أن القوة العسكرية المشتركة نجحت بالسيطرة على عدد كبير من مقرات "قسد" في الشحيل والعتّال والطيانة وضمان وماشخ جديد بكارة وجديد عكيدات والدحلة وغرانيج الشنان والطيانة وذيبان والحوايج في ريف دير الزور الشرقي، ويقطعون الطريق العام في البلدة لمنع مرور قوات "قسد".وقامت القوة العسكرية المشتركة من أبناء العشائر باقتحام مقري الشرطة العسكري و"الهات" التابعة لــ"قسد" عند دوار المدينة الصناعية شمال دير الزور، مساء اليوم الاثنين، بحسب مصادر عشائرية لــ"سبوتنيك".في حين طالبت مجموعة من وجهاء عشيرة البكير التي ينتمي لها "أبو خولة" التحالف الدولي بقيادة الجيش الأمريكي بالتدخل لإنهاء حالة العسكرة والإفراج عن القياديين المعتقلين في سجون "قسد"، وأعلنت مجموعة من أبناء العشائر العربية عن تشكيل فصيل المقاومة الشعبية ضد ما أسموه "الاحتلال الكردي" في إشارة إلى قيادة "قسد" الكردية، حيث حصل مراسل "سبوتنيك" على فيديو الإعلان عن التشكيل.وتأتي هذه التطورات بعد الزيارة الميدانية التي قام بها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، مايكل كوريلا، لمناطق شمال شرقي سوريا، والتي التقى فيها قيادة قوات "قسد" التي، على ما يبدو، طلبت إنهاء وجود قادة ما يسمى "مجلس ديرالزور العسكري" في مناطق شرقي دير الزور وتغيير قيادته.وتكتسب هذه الزيارة أهميتها، لكونها الثانية من نوعها لأعلى قائد عسكري أمريكي يزور مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، بعد زيارة مماثلة قام بها كوريلا لمخيم الهول في سبتمبر/أيلول العام الماضي 2022.

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