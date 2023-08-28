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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/كا-52-روسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1080502104.html
"كا-52" روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة... فيديو
"كا-52" روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير مركز قيادة أوكرانيا... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T18:59+0000
2023-08-28T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد عملية إطلاق مروحية "كا-52" صواريخ موجهة على أهداف للعدو، ما أدى إلى تدمير مركز قيادة أوكراني وآليات أوكرانية مدرعة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

"كا-52" روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة... فيديو

18:59 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير مركز قيادة أوكرانيا بصواريخ موجهة.
وأظهرت المشاهد عملية إطلاق مروحية "كا-52" صواريخ موجهة على أهداف للعدو، ما أدى إلى تدمير مركز قيادة أوكراني وآليات أوكرانية مدرعة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
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