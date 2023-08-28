https://sputnikarabic.ae/20230828/كا-52-روسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للقيادة-بصواريخ-موجهة-فيديو-1080502104.html
"كا-52" روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة... فيديو
"كا-52" روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير مركز قيادة أوكرانيا... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T18:59+0000
2023-08-28T18:59+0000
2023-08-28T18:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد عملية إطلاق مروحية "كا-52" صواريخ موجهة على أهداف للعدو، ما أدى إلى تدمير مركز قيادة أوكراني وآليات أوكرانية مدرعة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
"كا-52" روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير مركز قيادة أوكرانيا بصواريخ موجهة.
وأظهرت المشاهد عملية إطلاق مروحية "كا-52" صواريخ موجهة على أهداف للعدو، ما أدى إلى تدمير مركز قيادة أوكراني وآليات أوكرانية مدرعة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.