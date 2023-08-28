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https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-منفصلة-عن-الواقع-ولا-تفهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1080499640.html
مستشار لدى البنتاغون: واشنطن منفصلة عن الواقع ولا تفهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
مستشار لدى البنتاغون: واشنطن منفصلة عن الواقع ولا تفهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أمريكا "يمكن أن ترسل قواتها لدعم أوكرانيا" في حالة الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة الأوكرانية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T17:31+0000
2023-08-28T17:31+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور: "نحن ذاهبون للقتال. إنه جنون، من المستحيل غزو أراضي غرب أوكرانيا. ليس لدينا الكمية اللازمة من الذخيرة والدفاع الجوي والقوى العاملة لمثل هذه العملية".وأعرب ماكغريغور عن قلقه من أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يقرر إرسال قوات أمريكية لدعم نظام كييف، إذا اكتملت العملية الخاصة الروسية بنجاح.وأوضخ أن "الكثيرين في واشنطن اعتقدو أن روسيا كانت ضعيفة، وأن الجيش الروسي صغير، وأننا (أمريكا) يمكننا ترهيبهم بسهولة، لكن كل شيء لم يسير كما كان متوقعا، والآن أصبح الجيش الروسي أكبر وأقوى من أي وقت مضى".
https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-الغرب-سيتقاسم-البلاد-بعد-انهيار-الجيش-1080498526.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

مستشار لدى البنتاغون: واشنطن منفصلة عن الواقع ولا تفهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا

17:31 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن أمريكا "يمكن أن ترسل قواتها لدعم أوكرانيا" في حالة الهزيمة الكاملة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ماكغريغور: "نحن ذاهبون للقتال. إنه جنون، من المستحيل غزو أراضي غرب أوكرانيا. ليس لدينا الكمية اللازمة من الذخيرة والدفاع الجوي والقوى العاملة لمثل هذه العملية".

وتابع ماكغريغور: "واشنطن منفصلة عن الواقع ولا تفهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا".

وأعرب ماكغريغور عن قلقه من أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يقرر إرسال قوات أمريكية لدعم نظام كييف، إذا اكتملت العملية الخاصة الروسية بنجاح.
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: الغرب سيتقاسم البلاد بعد انهيار الجيش
16:47 GMT

وشدد ماكغريغور على أن تصرفات البيت الأبيض هي التي أدت إلى تفاقم الصراع في أوكرانيا، في حين أن موسكو حذرت مرارا من عواقب توسع حلف شمال الأطلسي شرقا، لكن واشنطن لم تستجب لها.

وأوضخ أن "الكثيرين في واشنطن اعتقدو أن روسيا كانت ضعيفة، وأن الجيش الروسي صغير، وأننا (أمريكا) يمكننا ترهيبهم بسهولة، لكن كل شيء لم يسير كما كان متوقعا، والآن أصبح الجيش الروسي أكبر وأقوى من أي وقت مضى".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT
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