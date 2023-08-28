https://sputnikarabic.ae/20230828/نصر-الله-أي-اغتيال-على-الأراضي-اللبنانية-سيقابل-برد-فعل-قوي-1080502649.html
نصر الله: أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيقابل برد فعل قوي
نصر الله: أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيقابل برد فعل قوي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T19:24+0000
2023-08-28T19:24+0000
2023-08-28T19:24+0000
لبنان
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/22/1013482258_1:0:1452:816_1920x0_80_0_0_112a12a879e516c78741ed8d8cb8136e.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة نقلتها قناة "المنار" اللبنانية: "التهديد بالاغتيال ليس جديدًا، وطوال الصراع مع العدو الإسرائيلي كان يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال، فهل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز عضد المقاومة أم دفعت للمزيد من الحضور في الميدان والساحات؟".وأضاف أنه "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية، فسيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات".وأكد نصر الله أن هذه التهديدات لن تثني المقاومة، ولن تجعلها تتراجع عن أهدافها، بل إن تنفيذ هذه التهديدات سيزيدها عنادا وعزما.وبين أن "العدو يجب أن يعترف بأنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي ولن يجد مخرجا لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-عسكري-سوري-أمريكا-تعمل-على-زعزعة-استقرار-الوضع-جنوبي-البلاد-لتنفيذ-مخططاتها--1080490104.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101348/22/1013482258_183:0:1271:816_1920x0_80_0_0_c795bce65a58790450d28e078515cdfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
نصر الله: أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيقابل برد فعل قوي
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي.
بيروت - سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة نقلتها قناة "المنار" اللبنانية: "التهديد بالاغتيال ليس جديدًا، وطوال الصراع مع العدو الإسرائيلي كان يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال، فهل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز عضد المقاومة أم دفعت للمزيد من الحضور في الميدان والساحات؟".
وأضاف أنه "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية، فسيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات".
وأكد نصر الله أن هذه التهديدات لن تثني المقاومة، ولن تجعلها تتراجع عن أهدافها، بل إن تنفيذ هذه التهديدات سيزيدها عنادا وعزما.
وبين أن "العدو يجب أن يعترف بأنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي ولن يجد مخرجا لذلك".