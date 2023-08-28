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نصر الله: أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيقابل برد فعل قوي
نصر الله: أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيقابل برد فعل قوي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T19:24+0000
2023-08-28T19:24+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة نقلتها قناة "المنار" اللبنانية: "التهديد بالاغتيال ليس جديدًا، وطوال الصراع مع العدو الإسرائيلي كان يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال، فهل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز عضد المقاومة أم دفعت للمزيد من الحضور في الميدان والساحات؟".وأضاف أنه "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية، فسيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات".وأكد نصر الله أن هذه التهديدات لن تثني المقاومة، ولن تجعلها تتراجع عن أهدافها، بل إن تنفيذ هذه التهديدات سيزيدها عنادا وعزما.وبين أن "العدو يجب أن يعترف بأنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي ولن يجد مخرجا لذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230828/خبير-عسكري-سوري-أمريكا-تعمل-على-زعزعة-استقرار-الوضع-جنوبي-البلاد-لتنفيذ-مخططاتها--1080490104.html
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لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

نصر الله: أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيقابل برد فعل قوي

19:24 GMT 28.08.2023
© AP Photo حسن نصر الله
 حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AP Photo
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الاثنين، أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا سيكون له رد فعل قوي.
بيروت - سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة نقلتها قناة "المنار" اللبنانية: "التهديد بالاغتيال ليس جديدًا، وطوال الصراع مع العدو الإسرائيلي كان يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال، فهل استطاعت هذه الاغتيالات أن تهز عضد المقاومة أم دفعت للمزيد من الحضور في الميدان والساحات؟".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
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وأضاف أنه "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية، فسيكون له رد فعل قوي، ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة لبنان للاغتيالات".
وأكد نصر الله أن هذه التهديدات لن تثني المقاومة، ولن تجعلها تتراجع عن أهدافها، بل إن تنفيذ هذه التهديدات سيزيدها عنادا وعزما.
وبين أن "العدو يجب أن يعترف بأنه في مأزق تاريخي ووجودي واستراتيجي ولن يجد مخرجا لذلك".
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