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الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كالوغا-1080542293.html
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T23:53+0000
2023-08-30T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية

23:53 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 00:06 GMT 30.08.2023)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.
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