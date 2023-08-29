https://sputnikarabic.ae/20230829/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كالوغا-1080542293.html
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T23:53+0000
2023-08-29T23:53+0000
2023-08-30T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
23:53 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 00:06 GMT 30.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وطائرة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة فوق مقاطعة كالوغا.