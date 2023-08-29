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صافرات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات أوكرانية- عاجل
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الروسي-يعترض-هجوما-بطائرات-مسيرة-على-مطار-مقاطعة-بسكوف-الروسية--عاجل-1080541372.html
الجيش الروسي يعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار مقاطعة بسكوف الروسية
الجيش الروسي يعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار مقاطعة بسكوف الروسية
قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T21:49+0000
2023-08-29T22:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
الأخبار
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه "في حوالي الساعة 16:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاطها فوق بريانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230829/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-ستضطر-إلى-التراجع-خلف-نهر-دنيبر--1080539961.html
https://sputnikarabic.ae/20230829/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا--1080538485.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, الأخبار

الجيش الروسي يعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار مقاطعة بسكوف الروسية

21:49 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 22:04 GMT 29.08.2023)
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.
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19:58 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه "في حوالي الساعة 16:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاطها فوق بريانسك.
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
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18:34 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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