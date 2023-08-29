https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الروسي-يعترض-هجوما-بطائرات-مسيرة-على-مطار-مقاطعة-بسكوف-الروسية--عاجل-1080541372.html
الجيش الروسي يعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار مقاطعة بسكوف الروسية
الجيش الروسي يعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار مقاطعة بسكوف الروسية
قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T21:49+0000
2023-08-29T21:49+0000
2023-08-29T22:04+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه "في حوالي الساعة 16:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاطها فوق بريانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, الأخبار
الجيش الروسي يعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار مقاطعة بسكوف الروسية
21:49 GMT 29.08.2023 (تم التحديث: 22:04 GMT 29.08.2023) تابعنا عبر
قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: "أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات".
وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، أمس الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق مقاطعة بريانسك.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه "في حوالي الساعة 16:00، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة على أهداف في روسيا"، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاطها فوق بريانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.