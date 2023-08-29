https://sputnikarabic.ae/20230829/السيسي-يؤكد-للبرهان-من-العلمين-موقف-مصر-الثابت-والراسخ-بالوقوف-بجانب-السودان-ودعم-أمنه-واستقراره-1080522827.html

السيسي يؤكد للبرهان موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان ودعم أمنه واستقراره

السيسي يؤكد للبرهان موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان ودعم أمنه واستقراره

ذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مدينة العلمين الجديدة،... 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T11:54+0000

2023-08-29T11:54+0000

2023-08-29T12:07+0000

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وتناول اللقاء كذلك "تطورات مسار دول جوار السودان، وترحيب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام"، وفقا للبيان.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على "اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".كما شدد السيسي على "موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.وأضاف البيان أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أعرب للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اللقاء، عن "تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصة من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر، ومعربا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية".وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230829/السيسي-يستقبل--البرهان-في-مطار-العلمين-فيديو-1080515792.html

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي