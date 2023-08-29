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https://sputnikarabic.ae/20230829/خبير-أمريكي-يكشف-المبلغ-الذي-ستدفعه-كييف-مقابل-كل-ساعة-طيران-لـإف-16-1080538860.html
خبير أمريكي يكشف المبلغ الذي ستدفعه كييف مقابل كل ساعة طيران لـ"إف-16"
خبير أمريكي يكشف المبلغ الذي ستدفعه كييف مقابل كل ساعة طيران لـ"إف-16"
أكد كبير مستشاري مركز الدفاع الجوي للدراسات الاستراتيجية والدولية مارك كانسيان، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة ساعة الطيران بمقاتلة من طراز "إف-16" ستكلف كييف ما... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T18:58+0000
2023-08-29T18:58+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال: "هناك عشرات الآلاف من الأجزاء في مقاتلة "إف-16" ويجب على القطع الجديدة الوصول بشكل دائم إلى أوكرانيا، بحيث تكون القطع اللازمة في متناول اليد للصيانة بعد الطلعات الجوية أو لإصلاح شيء ما".وأوضح أنه في المتوسط، تحتاج ساعة واحدة لطلعة مقاتلة "إف-16" إلى 16 ساعة من الصيانة وما يقرب من 27 ألف دولار.وصرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الإنتهاء من تدريب طياريها.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا أن أمريكا والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي، تخلق خطر وقوع اشتباك مسلح مباشر مع روسيا، واصفًا إياه بالأمر المحفوف بالمخاطر الكارثية.
https://sputnikarabic.ae/20230828/أوكرانيا-تعلن-عن-موعد-بدء-استخدام-مقاتلات-إف-16-1080482958.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير أمريكي يكشف المبلغ الذي ستدفعه كييف مقابل كل ساعة طيران لـ"إف-16"

18:58 GMT 29.08.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okulaإف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
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أكد كبير مستشاري مركز الدفاع الجوي للدراسات الاستراتيجية والدولية مارك كانسيان، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة ساعة الطيران بمقاتلة من طراز "إف-16" ستكلف كييف ما يقرب 27 ألف دولار.
وقال: "هناك عشرات الآلاف من الأجزاء في مقاتلة "إف-16" ويجب على القطع الجديدة الوصول بشكل دائم إلى أوكرانيا، بحيث تكون القطع اللازمة في متناول اليد للصيانة بعد الطلعات الجوية أو لإصلاح شيء ما".
وأوضح أنه في المتوسط، تحتاج ساعة واحدة لطلعة مقاتلة "إف-16" إلى 16 ساعة من الصيانة وما يقرب من 27 ألف دولار.
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تعلن عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"
أمس, 10:05 GMT
وصرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، أن واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الإنتهاء من تدريب طياريها.
وأشار البنتاغون أيضًا إلى أن أوكرانيا ليس لديها حتى الآن البنية التحتية اللازمة لاستقبال مقاتلات "إف-16".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا أن أمريكا والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي، تخلق خطر وقوع اشتباك مسلح مباشر مع روسيا، واصفًا إياه بالأمر المحفوف بالمخاطر الكارثية.
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