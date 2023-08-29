https://sputnikarabic.ae/20230829/سفير-طهران-لدى-بيروت-عبد-اللهيان-يزور-لبنان-الأربعاء-1080541044.html

سفير طهران لدى بيروت: عبد اللهيان يزور لبنان الأربعاء

سفير طهران لدى بيروت: عبد اللهيان يزور لبنان الأربعاء

أكد السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبي أماني، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية بلاده، أمير حسين عبد اللهيان، سيقوم بزيارة سريعة إلى لبنان. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T20:58+0000

2023-08-29T20:58+0000

2023-08-29T20:58+0000

أخبار فلسطين اليوم

إيران

أخبار إيران

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg

ونشر مجتبي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عبد اللهيان سيقوم زيارة إلى لبنان، غدا الأربعاء، من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.وأوضح مجتبي أن عبد اللهيان سيقوم بمناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين اللبنانيين، مضيفا أن تلك الزيارة ستعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره.وكانت وسائل الإعلام اللبنانية المحلية قد أعلنت أن وزير الخارجية الإيراني سيصل إلى بيروت خلال هذا الأسبوع، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.ويذكر أن عبد اللهيان زار لبنان، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وناقش مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن.وأطلع عبد اللهيان، نصر الله، على آخر المستجدات الخاصة بالحظر الأمريكي على إيران، فضلا عن إطلاع الأمين العام لـ"حزب الله" على آخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في لبنان وملف انتخاب الرئيس الجديد في البلاد.وخلال اللقاء الثنائي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية جهود جميع الأطراف اللبنانية من أجل استكمال العملية السياسية اللبنانية، وضرورة الإسراع في عملية انتخاب الرئيس على أساس الاتفاق السياسي بين جميع الأطراف اللبنانية ككل، موضحا أنه يجب إبعاد أي تدخلات أو ضغوط خارجية على العملية السياسية في البلاد، بدعوى أن هذا الأمر سيخدم مصلحة اللبنانيين والمنطقة.ومن بين الملفات الأخرى التي تمت مناقشتها في لقاء نصر الله وعبد اللهيان، مختلف أبعاد القضية الفلسطينية، والتشديد على أهمية قوة واشتداد عود المقاومة الفلسطينية، وضرورة التماسك والتنسيق بين محور المقاومة في المنطقة بهدف مواجهة المستجدات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

https://sputnikarabic.ae/20230114/أثناء-زيارته-لبيروت-حسن-نصر-الله-يطلع-عبداللهيان-على-آخر-التطورات-في-لبنان-1072278249.html

إيران

أخبار إيران

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار