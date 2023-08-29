عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/سفير-طهران-لدى-بيروت-عبد-اللهيان-يزور-لبنان-الأربعاء-1080541044.html
سفير طهران لدى بيروت: عبد اللهيان يزور لبنان الأربعاء
سفير طهران لدى بيروت: عبد اللهيان يزور لبنان الأربعاء
أكد السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبي أماني، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية بلاده، أمير حسين عبد اللهيان، سيقوم بزيارة سريعة إلى لبنان. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T20:58+0000
2023-08-29T20:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_bf15ee19828c22cd2fd7d70a9fc3fd11.jpg
ونشر مجتبي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عبد اللهيان سيقوم زيارة إلى لبنان، غدا الأربعاء، من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.وأوضح مجتبي أن عبد اللهيان سيقوم بمناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين اللبنانيين، مضيفا أن تلك الزيارة ستعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره.وكانت وسائل الإعلام اللبنانية المحلية قد أعلنت أن وزير الخارجية الإيراني سيصل إلى بيروت خلال هذا الأسبوع، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.ويذكر أن عبد اللهيان زار لبنان، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وناقش مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن.وأطلع عبد اللهيان، نصر الله، على آخر المستجدات الخاصة بالحظر الأمريكي على إيران، فضلا عن إطلاع الأمين العام لـ"حزب الله" على آخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في لبنان وملف انتخاب الرئيس الجديد في البلاد.وخلال اللقاء الثنائي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية جهود جميع الأطراف اللبنانية من أجل استكمال العملية السياسية اللبنانية، وضرورة الإسراع في عملية انتخاب الرئيس على أساس الاتفاق السياسي بين جميع الأطراف اللبنانية ككل، موضحا أنه يجب إبعاد أي تدخلات أو ضغوط خارجية على العملية السياسية في البلاد، بدعوى أن هذا الأمر سيخدم مصلحة اللبنانيين والمنطقة.ومن بين الملفات الأخرى التي تمت مناقشتها في لقاء نصر الله وعبد اللهيان، مختلف أبعاد القضية الفلسطينية، والتشديد على أهمية قوة واشتداد عود المقاومة الفلسطينية، وضرورة التماسك والتنسيق بين محور المقاومة في المنطقة بهدف مواجهة المستجدات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
https://sputnikarabic.ae/20230114/أثناء-زيارته-لبيروت-حسن-نصر-الله-يطلع-عبداللهيان-على-آخر-التطورات-في-لبنان-1072278249.html
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071429857_159:0:2884:2044_1920x0_80_0_0_00a325688dcc8f2596a9bf834f85f773.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

سفير طهران لدى بيروت: عبد اللهيان يزور لبنان الأربعاء

20:58 GMT 29.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبي أماني، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجية بلاده، أمير حسين عبد اللهيان، سيقوم بزيارة سريعة إلى لبنان.
ونشر مجتبي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن عبد اللهيان سيقوم زيارة إلى لبنان، غدا الأربعاء، من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
وأوضح مجتبي أن عبد اللهيان سيقوم بمناقشة عدد كبير من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين اللبنانيين، مضيفا أن تلك الزيارة ستعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره.
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
أثناء زيارته لبيروت... حسن نصر الله يطلع عبداللهيان على آخر التطورات في لبنان
14 يناير, 17:32 GMT
وكانت وسائل الإعلام اللبنانية المحلية قد أعلنت أن وزير الخارجية الإيراني سيصل إلى بيروت خلال هذا الأسبوع، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.
ويذكر أن عبد اللهيان زار لبنان، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وناقش مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن.
وأطلع عبد اللهيان، نصر الله، على آخر المستجدات الخاصة بالحظر الأمريكي على إيران، فضلا عن إطلاع الأمين العام لـ"حزب الله" على آخر التطورات المتعلقة بالعملية السياسية في لبنان وملف انتخاب الرئيس الجديد في البلاد.
وخلال اللقاء الثنائي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية جهود جميع الأطراف اللبنانية من أجل استكمال العملية السياسية اللبنانية، وضرورة الإسراع في عملية انتخاب الرئيس على أساس الاتفاق السياسي بين جميع الأطراف اللبنانية ككل، موضحا أنه يجب إبعاد أي تدخلات أو ضغوط خارجية على العملية السياسية في البلاد، بدعوى أن هذا الأمر سيخدم مصلحة اللبنانيين والمنطقة.
ومن بين الملفات الأخرى التي تمت مناقشتها في لقاء نصر الله وعبد اللهيان، مختلف أبعاد القضية الفلسطينية، والتشديد على أهمية قوة واشتداد عود المقاومة الفلسطينية، وضرورة التماسك والتنسيق بين محور المقاومة في المنطقة بهدف مواجهة المستجدات السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала