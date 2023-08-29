https://sputnikarabic.ae/20230829/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-تصل-الصين-غدا-الأربعاء-1080520003.html
مديرة صندوق النقد الدولي تصل الصين غدا الأربعاء
مديرة صندوق النقد الدولي تصل الصين غدا الأربعاء
تجري مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، زيارة إلى الصين، غدا الأربعاء، قبل توقفها المقرر في دولتين آسيويتين أخريين. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T11:44+0000
2023-08-29T11:44+0000
2023-08-29T11:44+0000
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وقال المتحدث باسم الصندوق، اليوم الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب الجاري إلى 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، ستزور جورجيفا الصين للمشاركة في مناقشات ثنائية مع فريق القيادة العليا في الصين"، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".وبعد زيارتها للصين، ستتوجه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر، لحضور اجتماع لزعماء الكتلة الإقليمية للآسيان.ثم ستتوجه بعد ذلك إلى نيودلهي بالهند، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، لحضور قمة مجموعة العشرين.وخلال زيارتها إلى بكين في وقت سابق من هذا العام، صرحت كريستالينا جورجيفا، إنها تتوقع أن يكون 2023 "عاما مليئا بالتحديات"، وأن حالة عدم اليقين "مرتفعة بشكل استثنائي".وحثت مديرة صندوق النقد الدولي صناع السياسات في الصين في شهر مارس/ آذار الماضي، على السعي إلى زيادة الإنتاجية وإعادة توازن الاقتصاد، بعيدا عن الاستثمار ونحو نمو أكثر استدامة يعتمد على الاستهلاك.ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230330/صندوق-النقد-الدولي-يتوقع-أن-يواجه-الاقتصاد-العالمي-عاما-صعبا-آخر-في-2023-1075307887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
صندوق النقد الدولي, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار
مديرة صندوق النقد الدولي تصل الصين غدا الأربعاء
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تجري مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، زيارة إلى الصين، غدا الأربعاء، قبل توقفها المقرر في دولتين آسيويتين أخريين.
وقال المتحدث باسم الصندوق، اليوم الثلاثاء، إنه "خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب الجاري إلى 3 سبتمبر/ أيلول المقبل، ستزور جورجيفا الصين للمشاركة في مناقشات ثنائية مع فريق القيادة العليا في الصين"، وفقا لصحيفة
"هندوستان تايمز".
وبعد زيارتها للصين، ستتوجه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر، لحضور اجتماع لزعماء الكتلة الإقليمية للآسيان.
ثم ستتوجه بعد ذلك إلى نيودلهي بالهند، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، لحضور قمة مجموعة العشرين.
وخلال زيارتها إلى بكين في وقت سابق من هذا العام، صرحت كريستالينا جورجيفا، إنها تتوقع أن يكون 2023 "عاما مليئا بالتحديات"، وأن حالة عدم اليقين "مرتفعة بشكل استثنائي".
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي
صناع السياسات في الصين في شهر مارس/ آذار الماضي، على السعي إلى زيادة الإنتاجية وإعادة توازن الاقتصاد، بعيدا عن الاستثمار ونحو نمو أكثر استدامة يعتمد على الاستهلاك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام.