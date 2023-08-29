عربي
https://sputnikarabic.ae/20230829/وكالة-مقتل-39-شخصا-إثر-سقوط-قذائف-على-منازل-في-دارفور-بالسودان-1080516335.html
وكالة: مقتل 39 شخصا إثر سقوط قذائف على منازل في دارفور بالسودان
وكالة: مقتل 39 شخصا إثر سقوط قذائف على منازل في دارفور بالسودان
قتل العشرات في مدينة نيالا السودانية، جراء قصف طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة، جنوب دارفور. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:19+0000
2023-08-29T09:19+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a0c93453782585c2fb285cd3214fe5.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن شهود عيان ومصدر طبي، قولهما إن "سقوط القذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا أدى إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها".وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرا، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".وأعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في وقت سابق، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان. وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230817/أمريكا-تطالب-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بوقف-القتال-في-جنوب-دارفور-1080184776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076002650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26e0615b812cf77298a52aa5c2e89416.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وكالة: مقتل 39 شخصا إثر سقوط قذائف على منازل في دارفور بالسودان

09:19 GMT 29.08.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
قتل العشرات في مدينة نيالا السودانية، جراء قصف طال منازل المواطنين في المعارك الدائرة، جنوب دارفور.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن شهود عيان ومصدر طبي، قولهما إن "سقوط القذائف على منازل المدنيين في حي السكة الحديد بنيالا أدى إلى مقتل 39 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال وبينهم أسرة قُتل كل أفرادها".
وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرا، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في وقت سابق، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
أمريكا تطالب الجيش السوداني والدعم السريع بوقف القتال في جنوب دارفور
17 أغسطس, 20:06 GMT
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала