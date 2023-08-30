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الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية
الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية
أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية. 30.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-30T18:04+0000
2023-09-05T11:02+0000
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وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان بث على القناة الرسمية للغابون: "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.
https://sputnikarabic.ae/20230830/البيت-الأبيض-يعلق-على-الأوضاع-في-الغابون--1080565301.html
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أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الغابون
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الغابون

الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية

18:04 GMT 30.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 05.09.2023)
© AFP 2023 / -مشاهد متداولة لخروج مظاهرات داعمة ومؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون.
مشاهد متداولة لخروج مظاهرات داعمة ومؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان بث على القناة الرسمية للغابون: "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2023
البيت الأبيض يعلق على الأوضاع في الغابون
30 أغسطس, 16:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.
وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.
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