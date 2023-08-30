https://sputnikarabic.ae/20230830/الانقلابيون-في-الغابون-يعينون-رئيسا-للفترة-الانتقالية-1080566782.html
الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية
الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية
أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية. 30.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-30T18:04+0000
2023-08-30T18:04+0000
2023-09-05T11:02+0000
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وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان بث على القناة الرسمية للغابون: "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.
https://sputnikarabic.ae/20230830/البيت-الأبيض-يعلق-على-الأوضاع-في-الغابون--1080565301.html
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أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الغابون
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الغابون
الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية
18:04 GMT 30.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان بث على القناة الرسمية للغابون: "بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.
وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم "سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد"، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.