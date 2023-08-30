https://sputnikarabic.ae/20230830/الكرملين-الوضع-في-الغابون-يثير-قلقا-عميقا-1080552003.html
الكرملين: الوضع في الغابون يثير قلقا عميقا
الكرملين: الوضع في الغابون يثير قلقا عميقا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الغابون يثير قلقًا عميقًا، وأن الكرملين يراقب ما يحدث هناك. 30.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-30T11:11+0000
2023-08-30T11:11+0000
2023-09-05T11:02+0000
العالم
أفريقيا
أخبار العالم الآن
الغابون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628831_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_69b4cb4aec78a098e8c81c5d5252c71d.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع في الغابون، وما إذا كان هناك قلق بشأن تزايد الصراعات في القارة الأفريقية: "لن أقوم بتعميم أي استنتاجات. لكن الوضع في الغابون يثير قلقاً عميقاً، ونحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك".أعلن عسكريون في الغابون، في بث مباشر على قناة "الغابون 24" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس، علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة وحل مؤسسات الدولة، وإغلاق حدود البلاد.وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم، "سيضعون حداً للنظام الحالي في البلاد". كما تعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي.وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح في الوقت الحالي نوع القوة السياسية التي يدعمها الجيش في البلاد.يأتي ذلك في أعقاب انقلاب آخر تعيشه أفريقيا منذ شهر وتحديدا في النيجر حينما أعلنوا عسكريون يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230830/قادة-الانقلاب-في-الغابون-يكشفون-مصير-الرئيس-علي-بونغو-1080549896.html
أفريقيا
الغابون
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628831_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f90b8bcdc2f6198174fa433e90e61cc2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أفريقيا, أخبار العالم الآن, الغابون
العالم, أفريقيا, أخبار العالم الآن, الغابون
الكرملين: الوضع في الغابون يثير قلقا عميقا
11:11 GMT 30.08.2023 (تم التحديث: 11:02 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الوضع في الغابون يثير قلقًا عميقًا، وأن الكرملين يراقب ما يحدث هناك.
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع في الغابون، وما إذا كان هناك قلق بشأن تزايد الصراعات في القارة الأفريقية: "لن أقوم بتعميم أي استنتاجات. لكن الوضع في الغابون يثير قلقاً عميقاً، ونحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك".
أعلن عسكريون في الغابون، في بث مباشر على قناة "الغابون 24" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس، علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة وحل مؤسسات الدولة، وإغلاق حدود البلاد.
وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم، "سيضعون حداً للنظام الحالي في البلاد". كما تعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي.
وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح في الوقت الحالي نوع القوة السياسية التي يدعمها الجيش في البلاد.
يأتي ذلك في أعقاب انقلاب آخر تعيشه أفريقيا منذ شهر وتحديدا في النيجر حينما أعلنوا عسكريون يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم
واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال في البلاد.