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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230831/حاكم-مقاطعة-بسكوف-تحييد-جسم-مجهول-الهوية-في-سماء-المقاطعة-1080600601.html
حاكم مقاطعة بسكوف: تحييد جسم مجهول الهوية في سماء المقاطعة... فيديو
حاكم مقاطعة بسكوف: تحييد جسم مجهول الهوية في سماء المقاطعة... فيديو
قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، ليل الخميس/ الجمعة، إن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في... 31.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-31T21:30+0000
2023-09-01T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشر فيديرنيكوف مقطع فيديو على "تلغرام"، يظهر إجراءات تحييد الجسم المجهول.وأكد حاكم مقاطعة بسكوف أنه لا توجد أي أضرار وقعت جراء الحادث. مضيفا أن المزيد من التفاصيل ستأتي لاحقا.في وقت سابق يوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.وخلال اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تلغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
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حاكم مقاطعة بسكوف: تحييد جسم مجهول الهوية في سماء المقاطعة... فيديو

21:30 GMT 31.08.2023 (تم التحديث: 06:24 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، ليل الخميس/ الجمعة، إن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو.
ونشر فيديرنيكوف مقطع فيديو على "تلغرام"، يظهر إجراءات تحييد الجسم المجهول.
وأكد حاكم مقاطعة بسكوف أنه لا توجد أي أضرار وقعت جراء الحادث. مضيفا أن المزيد من التفاصيل ستأتي لاحقا.
في وقت سابق يوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.
وخلال اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تلغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
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