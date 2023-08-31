قنديل فلكي عملاق يضيء سماء سوريا... صور
22:28 GMT 31.08.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhالقمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
© Sputnik . Basil Shartouh
حصري
رصد السوريون ظاهرة القمر العملاق في سماء بلدهم، ليل الخميس/ الجمعة، مرخيا بأضوائه الساطعة على شوارعهم وشرفاتهم التي تفتقر لتيار الإنارة الكهربائية.
وطلبت الجمعية الفلكية السورية من محبي الظواهر الفلكية "مراقبة بزوغ القمر (السوبر) في أحلى تجلياته شرقًا".
وأشارت مصادر الجمعية لـ "سبوتنيك"، إلى أن "القمر سيظهر اليوم على شكل قنديل فلكي عملاق سيُزين سماء سورية والعالم"، وسيصاحبنا خلال اليوم واليومين القادمين، ويكنى بالقمر الأزرق". مبينة أن "قمر اليوم هو الثالث من بين أربعة أقمار عملاقة (سوبر مون) في دورته الفصلية".
© Sputnik . Basil Shartouhالقمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
1/5
© Sputnik . Basil Shartouh
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
© Sputnik . Basil Shartouhالقمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
2/5
© Sputnik . Basil Shartouh
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
© Sputnik . Basil Shartouhالقمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
3/5
© Sputnik . Basil Shartouh
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
© Sputnik . Basil Shrtouh
4/5
© Sputnik . Basil Shrtouh
© Sputnik . Basil Shrtouh
5/5
© Sputnik . Basil Shrtouh
1/5
© Sputnik . Basil Shartouh
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
2/5
© Sputnik . Basil Shartouh
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
3/5
© Sputnik . Basil Shartouh
القمر ليلة اكتماله يضيء سماء سوريا
4/5
© Sputnik . Basil Shrtouh
5/5
© Sputnik . Basil Shrtouh
وأوضحت الجمعية أن "بدر اليوم سيكون مكتملا، وفائق الحجم (ظاهريا) ويبدو أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقًا وسطوعًا بنسبة 30% منه عندما يكون "ميكرومون" بأبعد نقطة له عن الأرض وتسمى بالأوج".
وبينت الجمعية أن هناك عددا من المظاهر المرافقة لظاهرة القمر العملاق، "منها حالة المد والجزر، الأمر الذي سينعكس نشاطا زائدا على شواطئنا، خاصة إذا ترافقت مع طقس مضطرب ورياح قوية".
ولفتت إلى أنه "مع اكتمال القمر واقترابه بنسبة 8 إلى 12% عند "الحضيض"، وهي أقرب نقطة له من الأرض، فإن تأثيره على المد والجزر سيكون أكبر بنسبة 30 إلى 49% مما هو عليه عند "الأوج" بعيدًا عن الأرض".