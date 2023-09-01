https://sputnikarabic.ae/20230901/إعلام-سارمات-يمكنه-تدمير-بريطانيا-بالكامل-في-6-دقائق-1080620252.html
إعلام: "سارمات" يمكنه تدمير بريطانيا بالكامل في 6 دقائق
إعلام: "سارمات" يمكنه تدمير بريطانيا بالكامل في 6 دقائق
أفادت وسائل إعلام غربية، بأنه يمكن لصاروخ "سارمات" الروسي أن يسقط العاصمة البريطانية في 6 دقائق. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T19:14+0000
2023-09-01T19:14+0000
2023-09-01T19:14+0000
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وجاء في تلك الوسائل: "صاروخ "سارمات" هو سلاح نووي وحشي قادر على حمل ما يصل إلى 15 رأسًا حربيًا، ويمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات فائقة الثقل أن تصل إلى بريطانيا في 6 دقائق فقط".وبحسب ماثيو دولي، كاتب عمود في صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن هذا "السلاح النووي الوحشي" يصل مداه إلى 11 ألف ميل (نحو 18 ألف كيلومتر)، وهو ما يهدد أهدافا استراتيجية في أمريكا، مثل نيويورك أو واشنطن. وبرأيه، فإن روسيا نشرت "سارمات" كتحذير للغرب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب."سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن واحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/روسكوسموس-تم-وضع-صاروخ-سارمات-الروسي-في-حالة-التأهب-القتالي-1080607889.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, بريطانيا
إعلام: "سارمات" يمكنه تدمير بريطانيا بالكامل في 6 دقائق
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأنه يمكن لصاروخ "سارمات" الروسي أن يسقط العاصمة البريطانية في 6 دقائق.
وجاء في تلك الوسائل: "صاروخ "سارمات" هو سلاح نووي وحشي قادر على حمل ما يصل إلى 15 رأسًا حربيًا، ويمكن للصواريخ الباليستية العابرة للقارات فائقة الثقل أن تصل إلى بريطانيا في 6 دقائق فقط".
وبحسب ماثيو دولي، كاتب عمود في صحيفة
"إكسبريس" البريطانية، فإن هذا "السلاح النووي الوحشي" يصل مداه إلى 11 ألف ميل (نحو 18 ألف كيلومتر)، وهو ما يهدد أهدافا استراتيجية في أمريكا، مثل نيويورك أو واشنطن. وبرأيه، فإن روسيا نشرت "سارمات" كتحذير للغرب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن نظام الصواريخ الاستراتيجية "سارمات" وضع في حالة التأهب.
وقال بوريسوف خلال ماراثون "شارك معرفتك": "تم وضع مجمع "سارمات" الاستراتيجي في حالة الخدمة القتالية".
"سارمات" هو نظام صاروخي استراتيجي مزود بصاروخ باليستي عابر للقارات من النوع الثقيل يعمل بالوقود السائل، ويتجاوز وزن واحد من هذه الصواريخ 200 طن، تم تصميم المجمع ليحل محل صواريخ "فويفودا" الموجودة في الخدمة مع قوات الصواريخ الاستراتيجية.