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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-هدفين-جويين-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080623295.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفين جويين في مقاطعة بيلغورود، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T21:10+0000
2023-09-01T21:43+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على "تيليغرام"، في منطقة كوروتشانسكي ومنطقة ياكوفليفسكي الحضرية، عمل نظام الدفاع الجوي لدينا، وتم إسقاط هدفين جويين دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار".وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه "تم يوم 1 سبتمبر في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مواقع داخل أراضي روسيا".وصباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-حاولت-استهداف-مقاطعة-بيلغورود-1080604385.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط هدفين جويين في أجواء مقاطعة بيلغورود

21:10 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 21:43 GMT 01.09.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت هدفين جويين في مقاطعة بيلغورود، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في قناته على "تيليغرام"، في منطقة كوروتشانسكي ومنطقة ياكوفليفسكي الحضرية، عمل نظام الدفاع الجوي لدينا، وتم إسقاط هدفين جويين دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار".
وفي ذات الصدد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا، مساء الجمعة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه "تم يوم 1 سبتمبر في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مواقع داخل أراضي روسيا".
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط قوات الدفاع الجوي لمحاولة كييف شن هجمة إرهابية باستخدام طائرة مسيرة، وتم إسقاط المسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.
بانتسير اس 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقاطعة بيلغورود
05:51 GMT
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر الفادحة.
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